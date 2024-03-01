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1 марта, 01:57

Сенаторы США поддержали законопроект о краткосрочном бюджете правительства

Сенаторы США утвердили законопроект, позволяющий избежать шатдауна и предоставляющий отсрочку для согласования полноценного годового бюджета. Об этом сообщили американские СМИ.

В поддержку инициативы выступили 77 членов верхней палаты американского парламента, 13 законодателей были против. Теперь документ поступит на утверждение к президенту США Джо Байдену.

В Конгрессе пришли к консенсусу во избежание шатдауна
В Конгрессе пришли к консенсусу во избежание шатдауна

Ранее законопроект, предусматривающий финансирование одних органов федерального правительства до 8 марта, а других — до 22 марта, приняли в Палате представителей. "За" проголосовали 320 членов нижней палаты парламента, "против" — 99.

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Лариса Сафронова
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