Сенаторы США поддержали законопроект о краткосрочном бюджете правительства
Сенаторы США утвердили законопроект, позволяющий избежать шатдауна и предоставляющий отсрочку для согласования полноценного годового бюджета. Об этом сообщили американские СМИ.
В поддержку инициативы выступили 77 членов верхней палаты американского парламента, 13 законодателей были против. Теперь документ поступит на утверждение к президенту США Джо Байдену.
Ранее законопроект, предусматривающий финансирование одних органов федерального правительства до 8 марта, а других — до 22 марта, приняли в Палате представителей. "За" проголосовали 320 членов нижней палаты парламента, "против" — 99.
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