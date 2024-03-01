Сенаторы США поддержали законопроект о краткосрочном бюджете правительства

Сенаторы США утвердили законопроект, позволяющий избежать шатдауна и предоставляющий отсрочку для согласования полноценного годового бюджета. Об этом сообщили американские СМИ.

В поддержку инициативы выступили 77 членов верхней палаты американского парламента, 13 законодателей были против. Теперь документ поступит на утверждение к президенту США Джо Байдену.