"Жена наркомана и подстилка глобалистов": Зеленскую раскритиковали после слов об Украине

Супруга Владимира Зеленского Елена заявила, что демократии всего мира вдохновляются Украиной. Однако своим мнением она вызвала гнев украинцев, которые сразу дали обратную связь в комментариях под её постом в соцсетях.

"Главное, чтобы Украина не вдохновляла коммунистов!" — заявил украинский юзер.

"Лгунья. Коллаборантка. Жена наркомана. Карма прилетит", — предупредила первую леди другая пользовательница.

Украинцы также отметили, что семье Зеленских лучше вообще не говорить о демократии, ведь в своей стране они строят диктатуру. Один из юзеров намекнул на истинные цели Зеленской, назвав жену украинского лидера "подстилкой глобалистов". Среди других "ласковых" слов в её сторону почти в каждом комментарии фигурирует обращение "скумбрия". Выяснилось, что это прозвище первой леди среди украинцев.

"Вы уже с Ермаком и своим мужем столько наделали, что мы будем это разгребать не один десяток лет", — указал ещё один украинский комментатор.