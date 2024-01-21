"Жена наркомана и подстилка глобалистов": Зеленскую раскритиковали после слов об Украине
Зеленскую жёстко раскритиковали за заявление о демократии на Украине
Супруга Владимира Зеленского Елена заявила, что демократии всего мира вдохновляются Украиной. Однако своим мнением она вызвала гнев украинцев, которые сразу дали обратную связь в комментариях под её постом в соцсетях.
"Главное, чтобы Украина не вдохновляла коммунистов!" — заявил украинский юзер.
"Лгунья. Коллаборантка. Жена наркомана. Карма прилетит", — предупредила первую леди другая пользовательница.
Украинцы также отметили, что семье Зеленских лучше вообще не говорить о демократии, ведь в своей стране они строят диктатуру. Один из юзеров намекнул на истинные цели Зеленской, назвав жену украинского лидера "подстилкой глобалистов". Среди других "ласковых" слов в её сторону почти в каждом комментарии фигурирует обращение "скумбрия". Выяснилось, что это прозвище первой леди среди украинцев.
"Вы уже с Ермаком и своим мужем столько наделали, что мы будем это разгребать не один десяток лет", — указал ещё один украинский комментатор.
А ранее Зеленская попросила Запад не прекращать помогать Украине. Она подчеркнула, что снижение поставок вооружения может оказаться смертельным для её страны. По её словам, киевским властям "очень больно видеть признаки того, что страстное желание Запада помочь может угаснуть".
X / Олена Зеленська