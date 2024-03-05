Эксперт считает, что уже осенью Зеленский может сказать фразу "Я устал, я ухожу" Эксперт Шурыгин не исключил, что Зеленский осенью сам уйдёт в отставку 5 марта, 12:28 Владимир Зеленский. Обложка © ТАСС / AP / Evgeniy Maloletka

Уже осенью на Украине может разыграться военный и политический кризис, когда Владимир Зеленский решит уйти в отставку, а его место займёт бывший главком ВСУ Валерий Залужный. Об этом военный эксперт Владислав Шурыгин заявил в ходе ток-шоу "Дайте сказать".

Военный эксперт Владислав Шурыгин — в ток-шоу "Дайте сказать". Видео © Vk.com / "Дайте сказать"

"Ситуация, которая известна в нашей отечественной истории фразой: "Я устал, я ухожу", вполне может произойти на Украине осенью, я допускаю, что Зеленский может сам уйти в отставку. И в этом случае как раз на сцену может выйти Залужный — брутальный генерал, который хорошо воевал, который имеет огромный опыт", — отмечает Шурыгин.

По его словам, именно Залужный сможет авторитетно сказать народу Украины, что у страны больше нет ресурсов, но есть гарантии вступления в ЕС и НАТО при завершении конфликта и значит, этот конфликт надо закончить на нынешних рубежах. Однако эксперт не исключает и более жёсткого варианта: Киев продолжит боевые действия, загонит в окопы женщин, стариков и подростков.

"И война будет продолжаться. Но она опять же не сможет продолжаться больше года. Потому что в этом случае ресурсов людских не хватит. Это все отлично понимают и на Украине в том числе", — заключил он.

Авторы Александра Вишнякова