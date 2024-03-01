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1 марта, 01:09

Рано списали со счетов: Залужный может примкнуть к главному врагу Зеленского

Военный эксперт Пинчук не исключил, что Залужный может примкнуть к Порошенко

Валерий Залужный. Обложка © Shutterstock

Валерий Залужный. Обложка © Shutterstock

Бывший главком ВСУ Валерий Залужный может вновь громко заявить о себе, создав серьёзные проблемы Владимиру Зеленскому. Такой сценарий в беседе с телеканалом "Царьград" допустил полковник запаса ФСБ Андрей Пинчук.

Военный эксперт напомнил, что Зеленский боялся конкуренции с генералом, а потому и заменил его на податливого Александра Сырского. Однако Залужного рано списывать со счетов, так как он может примкнуть к Петру Порошенко — главному политическому врагу экс-юмориста.

"Порошенко может совершить ход конём и заявить претензии на должность, например, премьер-министра. И политическую должность, как должность имиджевую, предложить Залужному. Это к информации о том, что Залужный мог стать членом партии Порошенко. Я не уверен, так ли это. У меня нет подтверждения. Но вполне. Почему нет", — не исключил Пинчук.

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А тем временем Сырский забил тревогу из-за патового положения ВСУ на фронте. В произошедшем генерал обвинил командиров на передовой, отчитав их за непрофессионализм.

Илья Пушкарев
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