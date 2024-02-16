Медведчук раскрыл неизвестные причины увольнения Залужного и последствия для Зеленского

Владимир Зеленский сделал из Валерия Залужного политика, а себе вырыл яму, уволив его с поста главнокомандующего ВСУ. Об этом заявил экс-лидер запрещённой на Украине партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.

"Увольнением Залужного Зеленский делает из него политика и сам копает себе яму. Более того, яму Зеленскому копает любое ухудшение на фронте, а оно уже происходит", — написал Медведчук в статье, опубликованной на сайте движения.

Он уверен, что изначально раскол между Зеленским и Залужным произошёл из-за того, что главком ВСУ фигурировал в рейтингах как возможный будущий президент Украины. По его оценке, отставка призвана прикрыть некомпетентность американских и британских советников. Поэтому Залужного выбрали в качестве козла отпущения за провал контрнаступа вместо наставников из США и Британии, которым не хотелось бы нести за это ответственность. Проще простого объяснить, почему натовское разрекламированное оружие не принесло победы, тем, что оно было в руках некомпетентных украинских военных, объяснил Медведчук.