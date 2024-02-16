Украинский генерал рассказал о неудобных вопросах нового главкома ВСУ

Недавно назначенный главнокомандующим Вооружёнными силами Украины Александр Сырский начал задавать те же вопросы, что и его предшественник Валерий Залужный. Как заявил в эфире телеканала "Прямой" украинский генерал в отставке Сергей Кривонос, речь идёт об обеспечении армии.

"Если экономика не обеспечивает Вооружённые силы в нужном количестве боеприпасами, техникой, маслами и другими вещами, то я думаю, что уже генерал Сырский начал задавать те же вопросы, которые задавал генерал Залужный: "Где люди, где техника, где боеприпасы?" — заявил Кривонос.

Собеседник телеканала подчеркнул, что военные могут не рассчитывать на какое-либо чудо, вызванное перестановками в генералитете, так как у Вооружённых сил просто нет необходимого материального обеспечения. Генерал объяснил, что любые возможности армии всегда будут опираться на возможности экономики, а победы в современных войнах обеспечиваются экономическим потенциалом страны, а не лобовыми атаками и личной храбростью.