Украинский генерал рассказал о неудобных вопросах нового главкома ВСУ
Генерал Кривонос: Сырский стал задавать те же неудобные вопросы, что и Залужный
Недавно назначенный главнокомандующим Вооружёнными силами Украины Александр Сырский начал задавать те же вопросы, что и его предшественник Валерий Залужный. Как заявил в эфире телеканала "Прямой" украинский генерал в отставке Сергей Кривонос, речь идёт об обеспечении армии.
"Если экономика не обеспечивает Вооружённые силы в нужном количестве боеприпасами, техникой, маслами и другими вещами, то я думаю, что уже генерал Сырский начал задавать те же вопросы, которые задавал генерал Залужный: "Где люди, где техника, где боеприпасы?" — заявил Кривонос.
Собеседник телеканала подчеркнул, что военные могут не рассчитывать на какое-либо чудо, вызванное перестановками в генералитете, так как у Вооружённых сил просто нет необходимого материального обеспечения. Генерал объяснил, что любые возможности армии всегда будут опираться на возможности экономики, а победы в современных войнах обеспечиваются экономическим потенциалом страны, а не лобовыми атаками и личной храбростью.
"Скажите, пожалуйста, от прихода генерала Сырского на следующий день у нас поток снарядов пошёл на фронт?" — задался риторическим вопросом Кривонос.
Напомним, 8 февраля Владимир Зеленский назначил новым главкомом ВСУ Александра Сырского, который родом из Владимирской области, где сейчас проживают его мать, отец и брат. Родители Сырского считают себя патриотами России и негативно относятся к карьере сына на Украине. Более того, и в украинских войсках недовольны новым главкомом. Там ему дали говорящие прозвища, среди которых "мясник" и "генерал 200". Его предшественник, Валерий Залужный, уволен без нового назначения, но со словами благодарности "за два года защиты". Стоит отметить, что Залужный получил звание Героя Украины после того, как покинул свой пост.
t.me / Міністерство оборони України