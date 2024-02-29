Главком Сырский выехал на передовую и жёстко отчитал командиров ВСУ за ошибки в Авдеевке

Для Вооружённых сил Украины сложилась тяжёлая ситуация на Авдеевском и Запорожском направлениях, некоторые командиры украинской армии ошибаются при анализе оперативной обстановки и принимают неверные решения. Такое признание в официальном аккаунте Генштаба ВСУ в социальной сети опубликовал главнокомандующий армии Незалежной Александр Сырский, анонсировав выделение "необходимых резервов".

"Ситуация в районе проведения операции сил обороны Украины остаётся сложной", — сказал Сырский.

Главком ВСУ пояснил, что часть командиров на местах допускает ошибки и неверно оценивает противника, что привело к плачевным последствиям для украинской обороны. Сырский добавил, что принял меры к тому, чтобы исправить ситуацию на местах, в частности, выделил дополнительные боеприпасы, материальные средства и пополнил резервным личным составом.