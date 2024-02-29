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29 февраля, 07:45

Главком Сырский выехал на передовую и жёстко отчитал командиров ВСУ за ошибки в Авдеевке

Сырский: У ВСУ непростая ситуация на Авдеевском и Запорожском направлениях

Главком ВСУ Александр Сырский на Авдеевском направлении. Обложка © t.me/syrskij

Главком ВСУ Александр Сырский на Авдеевском направлении. Обложка © t.me/syrskij

Для Вооружённых сил Украины сложилась тяжёлая ситуация на Авдеевском и Запорожском направлениях, некоторые командиры украинской армии ошибаются при анализе оперативной обстановки и принимают неверные решения. Такое признание в официальном аккаунте Генштаба ВСУ в социальной сети опубликовал главнокомандующий армии Незалежной Александр Сырский, анонсировав выделение "необходимых резервов".

"Ситуация в районе проведения операции сил обороны Украины остаётся сложной", сказал Сырский.

Главком ВСУ пояснил, что часть командиров на местах допускает ошибки и неверно оценивает противника, что привело к плачевным последствиям для украинской обороны. Сырский добавил, что принял меры к тому, чтобы исправить ситуацию на местах, в частности, выделил дополнительные боеприпасы, материальные средства и пополнил резервным личным составом.

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Ранее Сырский заявил, что ситуация для украинских войск сильно усложнилась после сдачи Авдеевки в ДНР и Крынок в Херсонской области и должна постоянно контролироваться. Главком заявил, что на встрече с командующими обсудил меры, которые в дальнейшем будут приняты для борьбы с БПЛА и ударами с воздуха, а также переброску резервов на некоторые участки линии боевого столкновения.

Юрий Лысенко
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