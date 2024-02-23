Главком ВСУ Александр Сырский, которому судьба велела быть русским офицером и русским человеком (родился в РФ, учился в Москве, родители по-прежнему живут во Владимирской области), является ярким примером того, что украинский конфликт — это гражданская война между Россией, желающей оставаться Россией, и Россией, выбравшей отказаться от своей русскости и стать частью Запада. Об этом заявил обозреватель "Царьграда" Андрей Перла.

По его словам, в этом и заключается непримиримое противоречие между Москвой и Киевом. Сырский не в юридическом, а в высшем смысле этого слова является изменником Родины — России. А в боях за Авдеевку он бессмысленно принёс в жертву огромное количество украинских бойцов и доказал собственную "людоедскую сущность".