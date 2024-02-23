"Людоедская сущность": Политолог назвал главкома ВСУ Сырского изменником России
Политолог Перла: В боях за Авдеевку Сырский бросал своих людей как щепки в костёр
Главком ВСУ Александр Сырский, которому судьба велела быть русским офицером и русским человеком (родился в РФ, учился в Москве, родители по-прежнему живут во Владимирской области), является ярким примером того, что украинский конфликт — это гражданская война между Россией, желающей оставаться Россией, и Россией, выбравшей отказаться от своей русскости и стать частью Запада. Об этом заявил обозреватель "Царьграда" Андрей Перла.
По его словам, в этом и заключается непримиримое противоречие между Москвой и Киевом. Сырский не в юридическом, а в высшем смысле этого слова является изменником Родины — России. А в боях за Авдеевку он бессмысленно принёс в жертву огромное количество украинских бойцов и доказал собственную "людоедскую сущность".
"Он бросал своих людей как щепки в костёр. Этих солдат по большому счёту просто утилизировали. Поэтому вполне возможно, что сейчас в ВСУ наступит некая переоценка ценностей. Там понимают, к чему всё это идёт. Это очередной переломный момент, как после Соледара, после Бахмута. Снова большие потери и отступление. <...> Поэтому некая деморализация в рядах противника будет в любом случае", — считает политолог.
Напомним, Владимир Зеленский 8 февраля назначил Александра Сырского новым главкомом ВСУ. Родители Сырского считают себя патриотами России и отрицательно относятся к карьере сына на Украине. А украинские военные дали ему обидные прозвища, среди которых "мясник" и "генерал 200".
Как ранее писал Life.ru, 17 февраля Российская армия взяла под контроль Авдеевку. На зданиях коксохимического завода водружены российские флаги. Президент России Владимир Путин поздравил бойцов с успешным завершением битвы за город. Отличившимся при операции бойцам вручили награды. Позже Минобороны РФ опубликовало кадры бегства ВСУ из Авдеевки ещё до приказа Сырского.
ТАСС / AP / Roman Chop