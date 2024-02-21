Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов в зоне проведения спецоперации вручил госнаграды бойцам, отличившимся при освобождении Авдеевки. Об этом сообщили в Минобороны России. Церемония прошла в командном пункте группировки войск "Центр".

Валерий Герасимов в зоне проведения СВО вручил госнаграды отличившимся в Авдеевке бойцам. Видео © Минобороны России

"На командном пункте группировки начальник Генерального штаба ВС РФ вручил ордена Мужества и медали "За отвагу" военнослужащим, наиболее отличившимся при освобождении Авдеевки, и поблагодарил их за доблесть и мужество, проявленные в бою", — рассказали в ведомстве.