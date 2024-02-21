Герасимов в зоне проведения СВО вручил госнаграды отличившимся в Авдеевке бойцам
Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов в зоне проведения спецоперации вручил госнаграды бойцам, отличившимся при освобождении Авдеевки. Об этом сообщили в Минобороны России. Церемония прошла в командном пункте группировки войск "Центр".
Валерий Герасимов в зоне проведения СВО вручил госнаграды отличившимся в Авдеевке бойцам. Видео © Минобороны России
"На командном пункте группировки начальник Генерального штаба ВС РФ вручил ордена Мужества и медали "За отвагу" военнослужащим, наиболее отличившимся при освобождении Авдеевки, и поблагодарил их за доблесть и мужество, проявленные в бою", — рассказали в ведомстве.
Также начальник Генштаба подвёл промежуточные итоги выполнения группировкой боевых задач и заслушал доклад командующего группировкой "Центр" генерал-полковника Андрея Мордвичёва о дальнейших действиях войск на данном участке фронта. Герасимов отметил, что Авдеевку освободили в короткие сроки, однако этому предшествовала длительная подготовка.
Напомним, Авдеевка была освобождена 17 февраля. Заслушав соответствующий доклад министра обороны Сергея Шойгу, президент России Владимир Путин поздравил бойцов с важной победой. Как отметил глава государства, несмотря на попытки Киева представить сдачу ВСУ города как организованный отход, ясно, что противник буквально бежал от наступающей армии РФ. В свою очередь, Минобороны опубликовало видео установки российского триколора на администрации Авдеевки.
Минобороны России