Минобороны показало видео установки флага РФ над администрацией Авдеевки

Штурмовики одного из подразделений группировки войск "Центр" взобрались на здание городской администрации Авдеевки и установили государственный флаг России на крышу, пишет пресс-служба Министерства обороны РФ. Бойцы рассказали, что у них не было с собой флагов, так как группа выполняла зачистку освобождённых зданий.

Штурмовики одного из подразделений группировки войск "Центр" установили российский флаг на здании городской администрации Авдеевки. Видео © Минобороны РФ

"Когда вошли в администрацию Авдеевки, мы попросили командование, чтобы нам доставили флаг. Его передали нам по воздуху и сбросили с квадрокоптера. Когда мы установили полотнище, почувствовали, что это был исторический момент, прямо до мурашек", — рассказал командир штурмовой группы с позывным Артист.