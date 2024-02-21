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21 февраля, 04:27

Минобороны показало видео установки флага РФ над администрацией Авдеевки

Штурмовики одного из подразделений группировки войск "Центр" установили российский флаг на здании городской администрации Авдеевки. Обложка © Минобороны РФ

Штурмовики одного из подразделений группировки войск "Центр" установили российский флаг на здании городской администрации Авдеевки. Обложка © Минобороны РФ

Штурмовики одного из подразделений группировки войск "Центр" взобрались на здание городской администрации Авдеевки и установили государственный флаг России на крышу, пишет пресс-служба Министерства обороны РФ. Бойцы рассказали, что у них не было с собой флагов, так как группа выполняла зачистку освобождённых зданий.

Штурмовики одного из подразделений группировки войск "Центр" установили российский флаг на здании городской администрации Авдеевки. Видео © Минобороны РФ

"Когда вошли в администрацию Авдеевки, мы попросили командование, чтобы нам доставили флаг. Его передали нам по воздуху и сбросили с квадрокоптера. Когда мы установили полотнище, почувствовали, что это был исторический момент, прямо до мурашек", — рассказал командир штурмовой группы с позывным Артист.

Другой военнослужащий, с позывным Хром, заявил, что водружать флаг пришлось под работающую по соседним зданиям вражескую артиллерию, однако это никому из команды не помешало.

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Напомним, Российская армия взяла под контроль Авдеевку 17 февраля. Президент РФ Владимир Путин поздравил бойцов с успешным завершением битвы за город. Накануне российский лидер назвал бегством отход Вооружённых сил Украины из этого населённого пункта.

Анатолий Симоненко
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