Минобороны показало видео установки флага РФ над администрацией Авдеевки
Штурмовики одного из подразделений группировки войск "Центр" установили российский флаг на здании городской администрации Авдеевки. Обложка © Минобороны РФ
Штурмовики одного из подразделений группировки войск "Центр" взобрались на здание городской администрации Авдеевки и установили государственный флаг России на крышу, пишет пресс-служба Министерства обороны РФ. Бойцы рассказали, что у них не было с собой флагов, так как группа выполняла зачистку освобождённых зданий.
Штурмовики одного из подразделений группировки войск "Центр" установили российский флаг на здании городской администрации Авдеевки. Видео © Минобороны РФ
"Когда вошли в администрацию Авдеевки, мы попросили командование, чтобы нам доставили флаг. Его передали нам по воздуху и сбросили с квадрокоптера. Когда мы установили полотнище, почувствовали, что это был исторический момент, прямо до мурашек", — рассказал командир штурмовой группы с позывным Артист.
Другой военнослужащий, с позывным Хром, заявил, что водружать флаг пришлось под работающую по соседним зданиям вражескую артиллерию, однако это никому из команды не помешало.
Напомним, Российская армия взяла под контроль Авдеевку 17 февраля. Президент РФ Владимир Путин поздравил бойцов с успешным завершением битвы за город. Накануне российский лидер назвал бегством отход Вооружённых сил Украины из этого населённого пункта.