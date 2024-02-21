На Украине рассказали, сколько солдат ВСУ Киев потерял в Авдеевке
NYT: До тысячи военных ВСУ лишился Киев в Авдеевке
Киевский режим потерял в Авдеевке до одной тысячи своих военнослужащих, которые либо попали в плен, либо пропали без вести. Об этом пишет американская газета New York Times (NYT) со ссылкой на двух солдат Вооружённых сил Украины, осведомлённых об отступлении украинских войск из этого населённого пункта.
"От 850 до 1000 солдат, по-видимому, попали в плен или числятся пропавшими без вести", — сообщили источники издания.
Журналисты отметили, что эта цифра показывает катастрофические потери, которые могут нанести удар по моральному духу ВСУ. Помимо того, газета сообщает, что бегство украинцев из Авдеевки началось слишком поздно и было плохо спланированным. В то же время собеседники издания из числа американских чиновников считают, что освобождение этого пригорода Донецка не является значительным стратегическим поражением.
t.me / Міністерство оборони України