"Войдёт в учебники": Шойгу заявил, что операция по взятию Авдеевки прошла при минимальных потерях

Генеральный штаб ВС РФ провёл операцию по взятию города Авдеевки с минимальными потерями. На это указал глава Минобороны Сергей Шойгу в ходе встречи с российским лидером Владимиром Путиным во вторник, 20 февраля.

По словам министра, наши бойцы освободили 72 квадратных километра, а наступление продолжается на запад. Шойгу отметил, что данная операция будет включена в военные учебники. Подготовка к ней началась осенью 2023 года, а целью было скопить на севере и юго-западе города большее число сил.

"Вообще, операция в Авдеевке войдёт в учебники и будет изучаться в высших учебных заведениях Министерства обороны России. На сегодняшний день продолжаются наступательные действия в западном направлении... В целом освобождённая площадь — почти 72 квадратных километра", — указал министр.