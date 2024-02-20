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20 февраля, 17:42

"Войдёт в учебники": Шойгу заявил, что операция по взятию Авдеевки прошла при минимальных потерях

Шойгу: Генштаб осуществил операцию по взятию Авдеевки при минимальных потерях

Генеральный штаб ВС РФ провёл операцию по взятию города Авдеевки с минимальными потерями. На это указал глава Минобороны Сергей Шойгу в ходе встречи с российским лидером Владимиром Путиным во вторник, 20 февраля.

По словам министра, наши бойцы освободили 72 квадратных километра, а наступление продолжается на запад. Шойгу отметил, что данная операция будет включена в военные учебники. Подготовка к ней началась осенью 2023 года, а целью было скопить на севере и юго-западе города большее число сил.

"Вообще, операция в Авдеевке войдёт в учебники и будет изучаться в высших учебных заведениях Министерства обороны России. На сегодняшний день продолжаются наступательные действия в западном направлении... В целом освобождённая площадь — почти 72 квадратных километра", — указал министр.

Шойгу добавил, что ВС РФ наносили по 460 ударов в день по забетонированной Авдеевке. 200 тонн боеприпасов создавали для противника невыносимые условия, и противнику пришлось бежать. Причём ВСУ оставили в городе много раненых военных и оружия. Сейчас ВС РФ работают над разминированием.

Путин назвал отход ВСУ из Авдеевки бегством
Путин назвал отход ВСУ из Авдеевки бегством

Авдеевка является северным пригородом Донецка — бои за него шли ещё с начала специальной военной операции (СВО). ВС РФ взяли под контроль город 17 февраля 2024 года. На зданиях коксохимического завода водружены российские флаги. Путин поздравил бойцов с успешным завершением битвы за город, они будут награждены. К настоящему времени военные РФ зачистили город.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Никита Осипов
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