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Жога сообщил о зачистке Авдеевки

20 февраля, 14:06
Обложка © ТАСС / Дмитрий Ягодкин

Обложка © ТАСС / Дмитрий Ягодкин

Российские войска зачистили Авдеевку в ДНР, освобождённую 17 февраля. Об этом сообщил председатель парламента Донецкой Народной Республики Артём Жога.

"Авдеевку наконец-то зачистили, я сегодня с ребятами говорил из батальона ["Спарта". — Прим. Life.ru], мне сказали: "Командир, там всё в порядке, всё хорошо", — сказал он в ходе XI съезда "Молодой гвардии "Единой России".

"Провидение": Пушилин назвал чудом сохранение в Авдеевке православного храма
"Провидение": Пушилин назвал чудом сохранение в Авдеевке православного храма

Напомним, Армия России взяла под контроль город Авдеевку 17 февраля. На зданиях коксохимического завода водружены российские флаги. Солдаты ВСУ покинули населённый пункт и пытаются закрепиться на новых рубежах, однако их нагоняют военнослужащие ВС РФ. Президент РФ Владимир Путин поздравил бойцов с успешным завершением битвы за город, они будут награждены. Глава Чечни Рамзан Кадыров также уточнил, что при освобождении Авдеевки ВС РФ взяли под контроль ещё несколько сёл.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
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