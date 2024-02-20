Жога сообщил о зачистке Авдеевки

"Авдеевку наконец-то зачистили, я сегодня с ребятами говорил из батальона ["Спарта". — Прим. Life.ru], мне сказали: "Командир, там всё в порядке, всё хорошо", — сказал он в ходе XI съезда "Молодой гвардии "Единой России".