Жога сообщил о зачистке Авдеевки
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Российские войска зачистили Авдеевку в ДНР, освобождённую 17 февраля. Об этом сообщил председатель парламента Донецкой Народной Республики Артём Жога.
"Авдеевку наконец-то зачистили, я сегодня с ребятами говорил из батальона ["Спарта". — Прим. Life.ru], мне сказали: "Командир, там всё в порядке, всё хорошо", — сказал он в ходе XI съезда "Молодой гвардии "Единой России".
Напомним, Армия России взяла под контроль город Авдеевку 17 февраля. На зданиях коксохимического завода водружены российские флаги. Солдаты ВСУ покинули населённый пункт и пытаются закрепиться на новых рубежах, однако их нагоняют военнослужащие ВС РФ. Президент РФ Владимир Путин поздравил бойцов с успешным завершением битвы за город, они будут награждены. Глава Чечни Рамзан Кадыров также уточнил, что при освобождении Авдеевки ВС РФ взяли под контроль ещё несколько сёл.