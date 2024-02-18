Песков: ВС РФ продолжают наступать в районе Авдеевки, не давая ВСУ закрепиться

Российская армия продолжает наступать в районе Авдеевки, не позволяя ВСУ закрепиться на новых рубежах. Об этом заявил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков.

"Наши подразделения развивают наступление, не дают противнику закрепиться на новых рубежах", — рассказал он ТАСС.