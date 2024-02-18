Песков: ВС РФ продолжают наступать в районе Авдеевки, не давая ВСУ закрепиться
Российская армия продолжает наступать в районе Авдеевки, не позволяя ВСУ закрепиться на новых рубежах. Об этом заявил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков.
"Наши подразделения развивают наступление, не дают противнику закрепиться на новых рубежах", — рассказал он ТАСС.
Представитель Кремля подчеркнул, что наступление российских войск продолжается. При этом президенту Российской Федерации Владимиру Путину докладывают в реальном времени о ходе боевых действий в районе Авдеевки министр обороны Сергей Шойгу и начальник Генерального штаба Валерий Герасимов.
Напомним, глава российского Минобороны сообщил Владимиру Путину о взятии Авдеевки российскими войсками вечером 17 февраля. ВС РФ зачищают город. Президент объявил благодарность всем частям ВС РФ, внёсшим вклад в эту победу. В настоящее время в городе идёт окончательная зачистка. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что все бойцы, освободившие Авдеевку, будут награждены, в том числе лётчики. Победу наших военных отпраздновали даже на концерте в клубе "Город" в Москве.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ