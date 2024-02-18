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18 февраля, 11:39

Песков: ВС РФ продолжают наступать в районе Авдеевки, не давая ВСУ закрепиться

Российская армия продолжает наступать в районе Авдеевки, не позволяя ВСУ закрепиться на новых рубежах. Об этом заявил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков.

"Наши подразделения развивают наступление, не дают противнику закрепиться на новых рубежах",  рассказал он ТАСС.

Представитель Кремля подчеркнул, что наступление российских войск продолжается. При этом президенту Российской Федерации Владимиру Путину докладывают в реальном времени о ходе боевых действий в районе Авдеевки министр обороны Сергей Шойгу и начальник Генерального штаба Валерий Герасимов.

Песков заявил, что освободившие Авдеевку бойцы ВС РФ будут награждены
Песков заявил, что освободившие Авдеевку бойцы ВС РФ будут награждены

Напомним, глава российского Минобороны сообщил Владимиру Путину о взятии Авдеевки российскими войсками вечером 17 февраля. ВС РФ зачищают город. Президент объявил благодарность всем частям ВС РФ, внёсшим вклад в эту победу. В настоящее время в городе идёт окончательная зачистка. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что все бойцы, освободившие Авдеевку, будут награждены, в том числе лётчики. Победу наших военных отпраздновали даже на концерте в клубе "Город" в Москве.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Юрий Лысенко
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