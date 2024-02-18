"Я русский!": Сотни патриотов отметили взятие Авдеевки на хардкорном концерте в Москве
Mash: На концерте в клубе "Город" в Москве отпраздновали освобождение Авдеевки
В Москве три сотни человек отпраздновали на хардкорном концерте освобождение российскими войсками Авдеевки. В мероприятии участвовали бойцы фанатского батальона "Эспаньола" (Española), военные корреспонденты и судья Versus-батла Дмитрий Егоров с псевдонимом Габонская Гадюка. Об этом пишет Mash, публикуя кадры выступления.
Посетители концерта в московском клубе "Город" празднуют взятие "Авдеевки". Обложка © T.me / Mash
Торжество в стиле андерграунд состоялось вечером 17-го февраля в московском клубе "Город", где выступала рок-группа "От юности моея". Гости концерта крутили мошпит, скандировали: "Россия!", "Киев — русский город!", "Авдеевка — наша!", "Я русский!", рукоплескали бойцам Российской армии и отдали дань уважения памяти военнослужащих, которые погибли, выполняя боевые задачи в зоне СВО.
Напомним, вечером 17 февраля глава российского Министерства обороны Сергей Шойгу доложил президенту Российской Федерации Владимиру Путину об освобождении Авдеевки. На тот момент российские войска проводили финальную зачистку территории города. Российский лидер объявил благодарность всем подразделениям Армии России, внёсшим вклад в эту победу. За город сражались военнослужащие из 30, 35, 55, 74, 1, 9, 114-й отдельных мотострелковых бригад, а также экипажи бронемашин из 10, 6, 80-го и 239-го танковых полков. Группировкой "Центр", проводившей операцию по освобождению Авдеевки, руководил генерал-полковник Андрей Мордвичев. Life.ru показывал кадры водружения российского триколора над авдеевским коксохимическим заводом.
T.me / Mash