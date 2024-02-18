"Я русский!": Сотни патриотов отметили взятие Авдеевки на хардкорном концерте в Москве

В Москве три сотни человек отпраздновали на хардкорном концерте освобождение российскими войсками Авдеевки. В мероприятии участвовали бойцы фанатского батальона "Эспаньола" (Española), военные корреспонденты и судья Versus-батла Дмитрий Егоров с псевдонимом Габонская Гадюка. Об этом пишет Mash, публикуя кадры выступления.