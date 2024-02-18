Песков заявил, что освободившие Авдеевку бойцы ВС РФ будут награждены
Песков: Минобороны готовит списки бойцов, отличившихся при освобождении Авдеевки
Российские военные. Обложка © ТАСС / Дмитрий Ягодкин
Минобороны Российской Федерации готовит персональные списки бойцов и лётчиков, которые участвовали в операции по освобождению Авдеевки. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.
"В настоящее время Министерство обороны готовит персональные списки на награждение бойцов, которые принимали участие по операции по взятию Авдеевки", — сказал Песков ТАСC, добавив, что герои обязательно будут награждены.
Пресс-секретарь президента РФ также отметил, что в списки войдут "бойцы из всех подразделений" и "наши доблестные лётчики". Несмотря на то что в телеграмме президента, направленной командующему группировкой "Центр" генерал-полковнику Андрею Мордвичеву, пилоты упомянуты не были, "президент особо отмечает наших лётчиков и других специалистов ВКС России, которые внесли огромный вклад в успешное завершение операции в Авдеевке", указал Песков.
Как уже рассказывал Life.ru, вечером 17 февраля министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину об освобождении Авдеевки. В настоящее время в городе идёт окончательная зачистка. Глава государства объявил благодарность всем подразделениям ВС РФ, причастным к победе. При этом Владимир Зеленский возложил вину за поражение на страны Запада, заявив о недостаточных западных поставках вооружения. При этом причиной отступления ВСУ он назвал желание "сохранить жизни украинских солдат". В Госдуме его слова сочли "игрой на публику".