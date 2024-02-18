Песков заявил, что освободившие Авдеевку бойцы ВС РФ будут награждены

Минобороны Российской Федерации готовит персональные списки бойцов и лётчиков, которые участвовали в операции по освобождению Авдеевки. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

"В настоящее время Министерство обороны готовит персональные списки на награждение бойцов, которые принимали участие по операции по взятию Авдеевки", — сказал Песков ТАСC, добавив, что герои обязательно будут награждены.

Пресс-секретарь президента РФ также отметил, что в списки войдут "бойцы из всех подразделений" и "наши доблестные лётчики". Несмотря на то что в телеграмме президента, направленной командующему группировкой "Центр" генерал-полковнику Андрею Мордвичеву, пилоты упомянуты не были, "президент особо отмечает наших лётчиков и других специалистов ВКС России, которые внесли огромный вклад в успешное завершение операции в Авдеевке", указал Песков.