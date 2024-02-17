Владимир Зеленский играет на публику, объясняя отступление украинских военных из Авдеевки заботой о сохранении жизней личного состава ВСУ. Об этом заявил глава Комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

По мнению депутата, если бы Киев действительно преследовал мирные цели, то они бы поработали над стратегией, сменив её с агрессивной на миротворческую. Лидер ЛДПР связывает это с тем, что у Зеленского нет соответствующих инструкций из Вашингтона и Брюсселя.