"Игра на публику": Слуцкий уличил Зеленского в циничной лжи по поводу отступления ВСУ из Авдеевки
Депутат Слуцкий: Зеленский лжёт, выдавая отход из Авдеевки за заботу о военных
Владимир Зеленский играет на публику, объясняя отступление украинских военных из Авдеевки заботой о сохранении жизней личного состава ВСУ. Об этом заявил глава Комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.
"Зеленский продолжает цинично врать, используя "сцену" Мюнхенской конференции. Его попытка объяснить отход украинских сил из Авдеевки заботой о жизнях солдат — игра на публику", — высказался Слуцкий в своём телеграм-канале.
По мнению депутата, если бы Киев действительно преследовал мирные цели, то они бы поработали над стратегией, сменив её с агрессивной на миротворческую. Лидер ЛДПР связывает это с тем, что у Зеленского нет соответствующих инструкций из Вашингтона и Брюсселя.
Ранее главком ВСУ Александр Сырский отдал приказ об отводе войск из Авдеевки. Позднее Зеленский во время Мюнхенской конференции по безопасности сделал заявление о том, что отход ВСУ связан со стремлением сохранить жизни солдат. Он также отметил, что отступление стало следствием задержки поставок оружия. Тем временем в Конгрессе США до сих пор не одобрили новый пакет помощи Украине.
Getty Images / Alex Zea / Europa Press