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17 февраля, 17:37

МИД Эстонии обвинил Запад в сдаче ВСУ Авдеевки

МИД Эстонии: Запад несёт ответственность за отступление ВСУ из Авдеевки

Запад виноват в отступлении украинских военных из Авдеевки, заявил глава МИД Эстонии Маргус Цахкна на Мюнхенской конференции по безопасности.

"Страны Запада несут за это ответственность", — сказал министр, отвечая на вопрос, повлияло ли уменьшение поставок боеприпасов Киеву со стороны НАТО на положение ВСУ.

Министр обороны Украины назвал причину отступления ВСУ из Авдеевки
Министр обороны Украины назвал причину отступления ВСУ из Авдеевки

Напомним, главком ВСУ Александр Сырский приказал украинским подразделениям отступить из Авдеевки из-за вероятности полного окружения. Сегодня Владимир Зеленский объяснил такое решение защитой бойцов ВСУ. Военные ВС РФ уже установили российский флаг на крыше коксохимического завода в Авдеевке, где находилось укрытие противника.

Обложка ©

Getty Images / Ignacio Marin / Anadolu Agency

Александра Мышляева
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