МИД Эстонии обвинил Запад в сдаче ВСУ Авдеевки
МИД Эстонии: Запад несёт ответственность за отступление ВСУ из Авдеевки
Запад виноват в отступлении украинских военных из Авдеевки, заявил глава МИД Эстонии Маргус Цахкна на Мюнхенской конференции по безопасности.
"Страны Запада несут за это ответственность", — сказал министр, отвечая на вопрос, повлияло ли уменьшение поставок боеприпасов Киеву со стороны НАТО на положение ВСУ.
Напомним, главком ВСУ Александр Сырский приказал украинским подразделениям отступить из Авдеевки из-за вероятности полного окружения. Сегодня Владимир Зеленский объяснил такое решение защитой бойцов ВСУ. Военные ВС РФ уже установили российский флаг на крыше коксохимического завода в Авдеевке, где находилось укрытие противника.
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