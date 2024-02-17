МИД Эстонии обвинил Запад в сдаче ВСУ Авдеевки

Запад виноват в отступлении украинских военных из Авдеевки, заявил глава МИД Эстонии Маргус Цахкна на Мюнхенской конференции по безопасности.

"Страны Запада несут за это ответственность", — сказал министр, отвечая на вопрос, повлияло ли уменьшение поставок боеприпасов Киеву со стороны НАТО на положение ВСУ.