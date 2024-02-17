Министр обороны Украины назвал причину отступления ВСУ из Авдеевки
Умеров: ВСУ оставили Авдеевку из-за нехватки вооружения
Украинские войска отступили из Авдеевки из-за нехватки вооружения. Такое мнение выразил министр обороны Незалежной Рустем Умеров.
"Нужно больше систем ПВО, нужно больше дальнобойных систем, нужны артиллерийские снаряды, нужны фортификационные системы", — написал украинский военачальник.
Напомним, ночью главком ВСУ Александр Сырский приказал украинским подразделениям отступить из Авдеевки. Сегодня днём решение подтвердил и Владимир Зеленский. По его словам, ВСУ ушли из Авдеевки, чтобы избежать полного окружения и занять "другие рубежи".
ТАСС / AP / Kostiantyn Liberov