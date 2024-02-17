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17 февраля, 14:36

Министр обороны Украины назвал причину отступления ВСУ из Авдеевки

Умеров: ВСУ оставили Авдеевку из-за нехватки вооружения

Украинские войска отступили из Авдеевки из-за нехватки вооружения. Такое мнение выразил министр обороны Незалежной Рустем Умеров.

"Нужно больше систем ПВО, нужно больше дальнобойных систем, нужны артиллерийские снаряды, нужны фортификационные системы", — написал украинский военачальник.

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Напомним, ночью главком ВСУ Александр Сырский приказал украинским подразделениям отступить из Авдеевки. Сегодня днём решение подтвердил и Владимир Зеленский. По его словам, ВСУ ушли из Авдеевки, чтобы избежать полного окружения и занять "другие рубежи".

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ТАСС / AP / Kostiantyn Liberov

Александра Мышляева
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