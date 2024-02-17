Министр обороны Украины назвал причину отступления ВСУ из Авдеевки

Украинские войска отступили из Авдеевки из-за нехватки вооружения. Такое мнение выразил министр обороны Незалежной Рустем Умеров.

"Нужно больше систем ПВО, нужно больше дальнобойных систем, нужны артиллерийские снаряды, нужны фортификационные системы", — написал украинский военачальник.