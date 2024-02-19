Кадыров заявил, что ВС России освободили несколько сёл вместе с Авдеевкой

Российские военные при освобождении Авдеевки в Донецкой Народной Республике (ДНР) взяли под контроль ещё несколько сёл. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров после совещания под руководством зампреда Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева в Грозном.

"Из Авдеевки стреляли по мирным жителям Донбасса. Это (освобождение Авдеевки. — Прим. Life.ru) было очень важно для нас. Не только Авдеевка, ещё и несколько сёл забрали. Каждый сантиметр земли, который мы забираем, для нас очень важен", — указал Кадыров в беседе с журналистами.