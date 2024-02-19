Кадыров заявил, что ВС России освободили несколько сёл вместе с Авдеевкой
Российские военные при освобождении Авдеевки в Донецкой Народной Республике (ДНР) взяли под контроль ещё несколько сёл. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров после совещания под руководством зампреда Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева в Грозном.
"Из Авдеевки стреляли по мирным жителям Донбасса. Это (освобождение Авдеевки. — Прим. Life.ru) было очень важно для нас. Не только Авдеевка, ещё и несколько сёл забрали. Каждый сантиметр земли, который мы забираем, для нас очень важен", — указал Кадыров в беседе с журналистами.
Глава Чечни добавил, что ВС России не ведут спецоперацию "полным ходом" из-за того, что в населённых пунктах остаются мирные граждане. По словам Кадырова, освобождение Авдеевки является ещё одним важным шагом на пути к победе.
Напомним, 17 февраля ВС РФ взяли под контроль Авдеевку. На зданиях местного коксохимического завода были водружены флаги России. Украинские войска покинули город и пытаются закрепиться на новых рубежах, но российские военные нагоняют их. Президент РФ Владимир Путин поздравил бойцов с успешным завершением битвы за город, добавив, что солдаты будут награждены. Позднее Минобороны показало брошенную украинскую военную технику под Авдеевкой, которую ВСУ оставили во время бегства.
ТАСС / Татьяна Барыбина