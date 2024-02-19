"Самая мощная крепость": Взятие Авдеевки назвали Курской битвой СВО

Освободив Авдеевку, ВС РФ разгромили ВСУ на их самой мощной позиции. Где бы теперь ни попытались закрепиться украинские военные, их будут гнать. Такое мнение выразил предприниматель, учредитель "Царьграда" Константин Малофеев.

"В Авдеевке похоронены последние надежды врага на возведение "линии Залужного". Можно сказать, что бои за Авдеевку — это Курская битва СВО, коренной перелом в боевых действиях. Как восемь десятилетий назад, русский солдат теперь будет постоянно двигать фронт на запад. И никто этому уже не сможет помешать", — отметил он.

По словам Малофеева, Авдеевка всегда представляла стратегическое значение. Предприниматель напомнил, что зимой 2017 года донецкие ополченцы вскрыли в городе вражеский укрепрайон.

"Авдеевка была самой мощной крепостью, которую Украина смогла создать за период Минских соглашений. Тактическим щитом, под прикрытием которого ВСУ вели артиллерийский террор Донецка и его мирных жителей", — отметил он.