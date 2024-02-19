"Самая мощная крепость": Взятие Авдеевки назвали Курской битвой СВО
Предприниматель Малофеев назвал взятие Авдеевки Курской битвой СВО
Освободив Авдеевку, ВС РФ разгромили ВСУ на их самой мощной позиции. Где бы теперь ни попытались закрепиться украинские военные, их будут гнать. Такое мнение выразил предприниматель, учредитель "Царьграда" Константин Малофеев.
"В Авдеевке похоронены последние надежды врага на возведение "линии Залужного". Можно сказать, что бои за Авдеевку — это Курская битва СВО, коренной перелом в боевых действиях. Как восемь десятилетий назад, русский солдат теперь будет постоянно двигать фронт на запад. И никто этому уже не сможет помешать", — отметил он.
По словам Малофеева, Авдеевка всегда представляла стратегическое значение. Предприниматель напомнил, что зимой 2017 года донецкие ополченцы вскрыли в городе вражеский укрепрайон.
"Авдеевка была самой мощной крепостью, которую Украина смогла создать за период Минских соглашений. Тактическим щитом, под прикрытием которого ВСУ вели артиллерийский террор Донецка и его мирных жителей", — отметил он.
Малофеев указал, что наносить удары по Донецку ВСУ могут и с более западных позиций, однако прятаться от контрбатарейного огня им там негде. Соответственно, попытки обстрелов столицы ДНР будут обходиться противнику дорого. В заключение Малофеев поблагодарил российских военных за работу.
Как сообщал Life.ru, ВС РФ взяли под контроль Авдеевку 17 февраля. На зданиях местного коксохимического завода водружены флаги России. ВСУ покинули город и пытаются закрепиться на новых рубежах, но российские военные нагоняют их. Президент РФ Владимир Путин поздравил бойцов с успешным завершением битвы за город, они будут награждены. Глава ДНР Денис Пушилин отметил, что ВСУ перед бегством из Авдеевки совершили множество военных преступлений против гражданского населения.
ТАСС / Телеграм-канал Народной милиции ДНР