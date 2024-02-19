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19 февраля, 12:38

ВСУ потеряли полтысячи военных на Авдеевском направлении всего за один день

Минобороны РФ: ВСУ за сутки потеряли на Авдеевском направлении до 565 военных

ВСУ за сутки потеряли на Авдеевском направлении до 565 военнослужащих, а также две боевые бронированные машины, 23 автомобиля, две американские артиллерийские системы М777 и гаубицу Д-30. Об этом заявили в пресс-службе Министерства обороны РФ в понедельник, 19 февраля.

По данным ведомства, российские бойцы отразили девять атак штурмовых групп 53-й, 59-й механизированных и 3-й штурмовой бригад Вооружённых сил Украины у Ласточкина и Первомайского ДНР. Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные позиции и полностью освободили Авдеевский коксохимический завод (АКХЗ).

"Нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 71-й егерской, 23-й механизированной бригад ВСУ и 116-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Соловьёво и Тоненькое Донецкой Народной Республики", — добавили в Минобороны РФ.

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"Относились остервенело": ВСУ перед бегством из Авдеевки издевались над мирными жителями

Как сообщал Life.ru, российские военные взяли под контроль город Авдеевку 17 февраля. На зданиях коксохимического завода водружены флаги РФ. Солдаты ВСУ покинули населённый пункт и пытаются закрепиться на новых рубежах, однако российские военные нагоняют их. Президент РФ Владимир Путин поздравил бойцов с успешным завершением битвы за город, они будут награждены.

Обложка ©

T.me / V_Zelenskiy_official

Никита Осипов
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