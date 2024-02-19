ВСУ потеряли полтысячи военных на Авдеевском направлении всего за один день

ВСУ за сутки потеряли на Авдеевском направлении до 565 военнослужащих, а также две боевые бронированные машины, 23 автомобиля, две американские артиллерийские системы М777 и гаубицу Д-30. Об этом заявили в пресс-службе Министерства обороны РФ в понедельник, 19 февраля.