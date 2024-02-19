ВСУ потеряли полтысячи военных на Авдеевском направлении всего за один день
Минобороны РФ: ВСУ за сутки потеряли на Авдеевском направлении до 565 военных
ВСУ за сутки потеряли на Авдеевском направлении до 565 военнослужащих, а также две боевые бронированные машины, 23 автомобиля, две американские артиллерийские системы М777 и гаубицу Д-30. Об этом заявили в пресс-службе Министерства обороны РФ в понедельник, 19 февраля.
По данным ведомства, российские бойцы отразили девять атак штурмовых групп 53-й, 59-й механизированных и 3-й штурмовой бригад Вооружённых сил Украины у Ласточкина и Первомайского ДНР. Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные позиции и полностью освободили Авдеевский коксохимический завод (АКХЗ).
"Нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 71-й егерской, 23-й механизированной бригад ВСУ и 116-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Соловьёво и Тоненькое Донецкой Народной Республики", — добавили в Минобороны РФ.
Как сообщал Life.ru, российские военные взяли под контроль город Авдеевку 17 февраля. На зданиях коксохимического завода водружены флаги РФ. Солдаты ВСУ покинули населённый пункт и пытаются закрепиться на новых рубежах, однако российские военные нагоняют их. Президент РФ Владимир Путин поздравил бойцов с успешным завершением битвы за город, они будут награждены.
T.me / V_Zelenskiy_official