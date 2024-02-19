Российские военные освободили коксохимический завод в Авдеевке
Военные России полностью освободили коксохимический завод в Авдеевке, водрузив на здания триколор. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Группировка войск "Центр", развивая наступление, взяла под полный контроль коксохимический завод на Авдеевском направлении. На административных зданиях завода водружены российские флаги", — сказано в записи ведомства.
Украинские войска продолжают отступление, добавили в МО. Войска РФ поражают укрепрайоны, а также наносят противнику огневое поражение артиллерией и авиацией.
Напомним, Армия России взяла под контроль город Авдеевку 17 февраля. Солдаты ВСУ покинули населённый пункт и пытаются закрепиться на новых рубежах, однако их нагоняют военнослужащие ВС РФ. Президент РФ Владимир Путин поздравил бойцов с успешным завершением битвы за город, поблагодарив каждое из задействованных подразделений.
ТАСС / Дмитрий Ягодкин