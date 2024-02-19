Российские военные освободили коксохимический завод в Авдеевке

Военные России полностью освободили коксохимический завод в Авдеевке, водрузив на здания триколор. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Группировка войск "Центр", развивая наступление, взяла под полный контроль коксохимический завод на Авдеевском направлении. На административных зданиях завода водружены российские флаги", — сказано в записи ведомства.