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19 февраля, 04:07

Российские военные освободили коксохимический завод в Авдеевке

Военные России полностью освободили коксохимический завод в Авдеевке, водрузив на здания триколор. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Группировка войск "Центр", развивая наступление, взяла под полный контроль коксохимический завод на Авдеевском направлении. На административных зданиях завода водружены российские флаги", — сказано в записи ведомства.

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Украинские войска продолжают отступление, добавили в МО. Войска РФ поражают укрепрайоны, а также наносят противнику огневое поражение артиллерией и авиацией.

Напомним, Армия России взяла под контроль город Авдеевку 17 февраля. Солдаты ВСУ покинули населённый пункт и пытаются закрепиться на новых рубежах, однако их нагоняют военнослужащие ВС РФ. Президент РФ Владимир Путин поздравил бойцов с успешным завершением битвы за город, поблагодарив каждое из задействованных подразделений.

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ТАСС / Дмитрий Ягодкин

Артур Лапсаков
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