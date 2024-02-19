Мины-ловушки и натовское оружие: Российские сапёры начали разминирование Авдеевки

Сапёры Вооружённых сил России приступили к ликвидации минной опасности на территории освобождённой от ВСУ Авдеевки. В первую очередь бойцы инженерных подразделений проводят обследование дорог, уцелевших домов и объектов инфраструктуры, сообщили в Минобороны РФ.

Военнослужащие ведут поиск не только мин-ловушек и фугасов, но и неразорвавшихся снарядов. За прошедшие сутки в черте города был разминирован мост с зарядом тротила. На месте уничтожено порядка 80 взрывоопасных предметов.