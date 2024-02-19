Мины-ловушки и натовское оружие: Российские сапёры начали разминирование Авдеевки
Российские сапёры приступили к разминированию освобождённой Авдеевки
Сапёры Вооружённых сил России приступили к ликвидации минной опасности на территории освобождённой от ВСУ Авдеевки. В первую очередь бойцы инженерных подразделений проводят обследование дорог, уцелевших домов и объектов инфраструктуры, сообщили в Минобороны РФ.
Военнослужащие ведут поиск не только мин-ловушек и фугасов, но и неразорвавшихся снарядов. За прошедшие сутки в черте города был разминирован мост с зарядом тротила. На месте уничтожено порядка 80 взрывоопасных предметов.
"В основном [встречаются] мины старого советского производства. Также присутствует натовское вооружение — очень много присутствует. Плотное минирование — смешанные типы минных заграждений. Также есть мины-ловушки", — поделился командир сапёрного подразделения с позывным Усман.
Российская армия взяла Авдеевку под контроль 17 февраля. Президент страны Владимир Путин поздравил бойцов с успешным завершением битвы за город, поблагодарив каждое из задействованных подразделений. Покинувшие населённый пункт солдаты ВСУ пытаются закрепиться на новых рубежах, однако военнослужащие ВС РФ идут за ними по пятам.
VK / Минобороны России