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19 февраля, 02:50

Мины-ловушки и натовское оружие: Российские сапёры начали разминирование Авдеевки

Российские сапёры приступили к разминированию освобождённой Авдеевки

Сапёры Вооружённых сил России приступили к ликвидации минной опасности на территории освобождённой от ВСУ Авдеевки. В первую очередь бойцы инженерных подразделений проводят обследование дорог, уцелевших домов и объектов инфраструктуры, сообщили в Минобороны РФ.

Военнослужащие ведут поиск не только мин-ловушек и фугасов, но и неразорвавшихся снарядов. За прошедшие сутки в черте города был разминирован мост с зарядом тротила. На месте уничтожено порядка 80 взрывоопасных предметов.

"В основном [встречаются] мины старого советского производства. Также присутствует натовское вооружение — очень много присутствует. Плотное минирование — смешанные типы минных заграждений. Также есть мины-ловушки", — поделился командир сапёрного подразделения с позывным Усман.

Ключ к взлому фронта ВСУ: Куда двинется Армия России после Авдеевки
Ключ к взлому фронта ВСУ: Куда двинется Армия России после Авдеевки

Российская армия взяла Авдеевку под контроль 17 февраля. Президент страны Владимир Путин поздравил бойцов с успешным завершением битвы за город, поблагодарив каждое из задействованных подразделений. Покинувшие населённый пункт солдаты ВСУ пытаются закрепиться на новых рубежах, однако военнослужащие ВС РФ идут за ними по пятам.

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VK / Минобороны России

Илья Пушкарев
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