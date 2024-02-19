Ключ к взлому фронта ВСУ: Куда двинется Армия России после Авдеевки Политолог Дмитрий Родионов — о том, что несёт эффект освобождения Авдеевки для Украины и Запада и как наши военные будут развивать этот успех. 18 февраля, 21:40 Куда двинется Армия России после Авдеевки. Обложка © ТАСС / Дмитрий Ягодкин

Поворотным моментом назвал освобождение Авдеевки один из наиболее популярных и авторитетных американских телеканалов Fox News. "Вывод ВСУ из Авдеевки — ключевая победа Путина и России, которая укрепит моральный дух страны", — заявили на канале, отметив, что это событие происходит на глазах у всего мира.

Прекращение обстрелов Донецка

Освобождение Авдеевки невозможно переоценить. Это крупнейший пригород Донецка, в течение десяти лет являвшийся основной точкой, из которой украинские нацисты кошмарили столицу ДНР ежедневными обстрелами. Десять лет, пока под оккупацией были Авдеевка, Марьинка, Красногоровка, жители западных и северных районов Донецка не могли спокойно спать, сотни людей за это время стали жертвами целенаправленных варварских обстрелов, не имевших никакого военного значения, а имевших целью только запугивание и моральное подавление мирных жителей.

Сегодня клещи вокруг Донецка наконец-то разомкнулись. Безусловно, освобождение Авдеевки не означает прекращения обстрелов, тем более что у бандеровцев появляется всё более дальнобойное оружие, но число жертв теперь должно сократиться, жители столицы ДНР смогут спокойнее дышать.

Авдеевка — ключ к освобождению Донбасса. Фото © ТАСС / Дмитрий Ягодкин

Кроме того, освобождение Авдеевки восстановит фактически разорванный железнодорожный подход к вокзалу Донецка, вновь сделает Ясиноватую ключевым железнодорожным узлом региона. Но главное даже не в этом.

Поднятие боевого духа Российской армии

Вновь вернусь к сказанному на Fox News: эта победа укрепит моральный дух страны. Совершенно верно. Стоит отметить, что серьёзных побед у нас не было с мая прошлого года, когда был освобождён Артёмовск, поэтому моральное значение этого события переоценить также трудно.

Долгие годы Авдеевка считалась самой "неприступной крепостью" ВСУ, за десять лет здесь выстроили мощнейшую систему укреплений, об уровне которой говорит тот факт, что попытки взломать её продолжались целых два года — с самого начала СВО и все они были безрезультатными. Конечно, падение этой "крепости" было вопросом времени, но ещё недавно казалось, что она будет держаться очень долго. И вот она пала.

Колоссальный удар по боевому духу ВСУ

Разумеется, для Украины падение Авдеевки будет иметь прямо противоположный эффект. Ведь украинская пропаганда годами вбивала в головы своих людей тезис о невозможности взятия русскими Авдеевки.

Буквально накануне Нового года Владимир Зеленский приезжал в оккупированный ВСУ населённый пункт, где записывал видео вблизи въезда в город, самоуверенно заверяя, что Авдеевка сдана не будет. А недавно, после снятия Валерия Залужного с поста главкома ВСУ, появилась информация о том, что новый главком Александр Сырский обещал Зеленскому удержать пригород.

Приказ об отступлении из Авдеевки был отдан лишь спустя сутки после того, как украинские войска начали неконтролируемое бегство из окружённого города. Фото © Getty Images / Diego Herrera Carcedo / Anadolu Agency

И вот спустя несколько дней он издаёт приказ о выходе из города — якобы для сохранения жизни личного состава. "Это была ошибка. Мы должны были вывести войска гораздо раньше", — цитирует испанская Pais некоего военного ВСУ.

Как рассказал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, приказ об отступлении из Авдеевки был отдан лишь спустя сутки после того, как украинские войска начали неконтролируемое бегство из окружённого города.

Неконтролируемое бегство — по-другому и не назовёшь. Ещё недавно военные эксперты предрекали падение Авдеевки весной, но реальные события развивались столь стремительно, что стали полной неожиданностью. Сырскому, по сути, оставалось только крикнуть своим: спасайся кто может!

Смогли, разумеется, далеко не все. Вернее, удалось это лишь меньшей части военных, которые были в городе. По разным оценкам, внутри захлопнувшегося котла может находиться до шести тысяч солдат ВСУ! Это даже не поражение, это разгром! Крупнейший не только за всё время СВО, но и за всё время украинского конфликта. Предыдущие котлы — изваринский, иловайский, дебальцевский — "отдыхают". Разумеется, в украинских соцсетях и каналах не первый день реальная паника, и тотальная "зрада", и проклятия в адрес Зеленского и Сырского.

Напрямую главнокомандующего обвинил, к примеру, депутат Пёрт Дербаль, назвавший произошедшее катастрофой. По его словам, это произошло из-за действий Сырского, которые привели к огромным потерям при попытке вырваться из города. Кроме того, он выразил уверенность в том, что причиной "катастрофы" стал "разгром прежнего руководства ВСУ "зелёным недомерком". Очевидно, имеется в виду Владимир Зеленский, который сам винит во всём якобы недостаточно помогающий Киеву Запад.

Дорога к освобождению всего Донбасса и не только

Как уже было сказано, это был крупнейший укреп ВСУ, равного которому нет. Его взламывание изначально считалось одним из технически самых сложных задач нашей армии. Ничего подобного у ВСУ теперь нет и не появится. Это был самый мощный оборонный комплекс противника, который открывает практически беспрепятственный путь для более быстрого продвижения наших войск на Запад.

Авдеевка — это дорога на север, Константиновку, далее на Краматорск и Славянск, а также дорога на запад, Селидово и Красноармейск. Одновременно с этим нужно развивать наступление на Курахово и Угледар со стороны Марьинки, на Часов Яр со стороны Артёмовска, активизировать действия в Харьковской области в Красном Лимане, чтобы вернуть плацдарм для броска с севера на славянско-краматорскую агломерацию, утраченный осенью 2022-го.

Насколько реально это сделать уже в ближайшее время? Следует отметить, что у ВСУ нигде нет сравнимых с Авдеевкой укреплений, а построить новые при спешном отступлении они просто не успеют.

Даже если чуда не произойдёт и украинская армия найдёт новые снаряды, новое пушечное мясо и продолжит сопротивление, в любом случае Авдеевка — ключ к освобождению Донбасса, а выход на бывшую административную границу Донецкой области позволит освободить огромные силы и сосредоточиться на продвижении в Запорожской области, освобождении Орехова и даже самого Запорожья. Далее — Херсон и Харьков. Военные эксперты ожидают, что вероятен заход российских войск на территорию Днепропетровской области.

Военные эксперты ожидают, что вероятен заход российских войск на территорию Днепропетровской области. Фото © ТАСС / Александр Полегенько

— Это очень большой шаг вперёд с точки зрения обеспечения безопасности столицы ДНР Донецка. Это кратное сокращение обстрелов города, эмоциональный слом врага. Стратегически взятие Авдеевки открывает возможности для дальнейшего освобождения Донбасса и Новороссии. Именно Авдеевка методично и дольше всего — на протяжении восьми лет — готовилась врагом к обороне, и сегодня она открывает нашей армии путь к дальнейшему освобождению оккупированных украинскими нацистами территорий, — заявил председатель Координационного совета по интеграции новых регионов при ОП РФ Владимир Рогов.

Впрочем, преждевременно перекраивать карту и торопиться пока не стоит. В отличие от ВСУ, наша армия не стремится "могилизировать" как можно больше людей, а вот ВСУ могут тупо закончиться гораздо раньше, чем ВС РФ освободят всё левобережье.

— Самым актуальным направлением после Авдеевки будет Славянск. Да, на пути — Константиновка, Дружковка, Дзержинск, Краматорск. Да, это донбасские города, их придётся освобождать. Но если Авдеевка была самым подготовленным к обороне городом на ЛБС, то Славянск — это реальный символ, и он будет взят, — считает военкор Александр Сладков.

— События в Авдеевке — ответ тем, кто спрашивает: как мы будем прорывать подготовленную оборону ВСУ. Мы же столкнёмся с тем же, с чем они летом в Запорожье. Это же тупик, — пишет военкор Александр Коц, отмечая, что в Авдеевке продемонстрировали выход из тупика. И с этим нельзя не согласиться. Авдеевка даёт колоссальный заряд оптимизма.

Авторы Дмитрий Родионов