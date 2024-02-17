Путин поздравил российских солдат с полным освобождением Авдеевки

Российский лидер Владимир Путин прокомментировал новость о полном освобождении Авдеевки от украинских боевиков после доклада министра обороны Сергея Шойгу. Глава государства поздравил военнослужащих ВС РФ с этим событием, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Владимир Путин в Кремле выслушал доклад министра обороны Сергея Шойгу о взятии Авдеевки. Президент поздравил наших военных и бойцов с такой важной победой, с таким успехом", — сообщил журналистам представитель Кремля.