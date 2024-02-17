Регион

Уведомления отключены

17 февраля, 20:18

Путин поздравил российских солдат с полным освобождением Авдеевки

Российский лидер Владимир Путин прокомментировал новость о полном освобождении Авдеевки от украинских боевиков после доклада министра обороны Сергея Шойгу. Глава государства поздравил военнослужащих ВС РФ с этим событием, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Владимир Путин в Кремле выслушал доклад министра обороны Сергея Шойгу о взятии Авдеевки. Президент поздравил наших военных и бойцов с такой важной победой, с таким успехом", — сообщил журналистам представитель Кремля.

Шойгу доложил Путину о полном освобождении Авдеевки
Шойгу доложил Путину о полном освобождении Авдеевки

Напомним, новый главком ВСУ Александр Сырский приказал оставшимся в Авдеевке войскам отступить из города в ночь на 17 февраля. По словам министра обороны Незалежной Рустема Умерова, битва за населённый пункт была проиграна из-за нехватки вооружения.

Обложка ©

Kremlin.ru

Александр Юнашев
  • Новости
  • Специальная военная операция на Украине
  • Сергей Шойгу
  • Путин
  • Дмитрий Песков
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров