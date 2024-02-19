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19 февраля, 08:58
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"Относились остервенело": ВСУ перед бегством из Авдеевки издевались над мирными жителями

Пушилин заявил о многочисленных военных преступлениях ВСУ в Авдеевке

ВСУ перед бегством из Авдеевки совершили множество военных преступлений по отношению к гражданскому населению. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

По его словам, часть гражданского населения ещё остаётся в Авдеевке и российские военнослужащие выводят их в пункты временного размещения (ПВР), оказывают всю необходимую помощь.

"Мы прекрасно уже знаем из свидетельств тех людей, которые находятся в относительной безопасности, в пэвээрах, что им пришлось пережить, особенно в последние дни, в последние недели, когда противник очень остервенело относился как раз к гражданскому населению. Множество зафиксировано именно военных преступлений по отношению к гражданским", — рассказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".

Глава ДНР подчеркнул, что все эти свидетельства документируются в качестве доказательств вины ВСУ на последующих судах.

Минобороны РФ показало видео с коксохимического завода в Авдеевке
Минобороны РФ показало видео с коксохимического завода в Авдеевке

Напомним, Армия России взяла под контроль город Авдеевку 17 февраля. На зданиях коксохимического завода водружены российские флаги. Солдаты ВСУ покинули населённый пункт и пытаются закрепиться на новых рубежах, однако их нагоняют военнослужащие ВС РФ. Президент РФ Владимир Путин поздравил бойцов с успешным завершением битвы за город, они будут награждены.

Обложка ©

Getty Images / Libkos / Kostya Liberov

Александра Вишнякова
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