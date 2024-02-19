"Относились остервенело": ВСУ перед бегством из Авдеевки издевались над мирными жителями

По его словам, часть гражданского населения ещё остаётся в Авдеевке и российские военнослужащие выводят их в пункты временного размещения (ПВР), оказывают всю необходимую помощь.

"Мы прекрасно уже знаем из свидетельств тех людей, которые находятся в относительной безопасности, в пэвээрах, что им пришлось пережить, особенно в последние дни, в последние недели, когда противник очень остервенело относился как раз к гражданскому населению. Множество зафиксировано именно военных преступлений по отношению к гражданским", — рассказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".