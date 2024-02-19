"Относились остервенело": ВСУ перед бегством из Авдеевки издевались над мирными жителями
Пушилин заявил о многочисленных военных преступлениях ВСУ в Авдеевке
ВСУ перед бегством из Авдеевки совершили множество военных преступлений по отношению к гражданскому населению. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
По его словам, часть гражданского населения ещё остаётся в Авдеевке и российские военнослужащие выводят их в пункты временного размещения (ПВР), оказывают всю необходимую помощь.
"Мы прекрасно уже знаем из свидетельств тех людей, которые находятся в относительной безопасности, в пэвээрах, что им пришлось пережить, особенно в последние дни, в последние недели, когда противник очень остервенело относился как раз к гражданскому населению. Множество зафиксировано именно военных преступлений по отношению к гражданским", — рассказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".
Глава ДНР подчеркнул, что все эти свидетельства документируются в качестве доказательств вины ВСУ на последующих судах.
Напомним, Армия России взяла под контроль город Авдеевку 17 февраля. На зданиях коксохимического завода водружены российские флаги. Солдаты ВСУ покинули населённый пункт и пытаются закрепиться на новых рубежах, однако их нагоняют военнослужащие ВС РФ. Президент РФ Владимир Путин поздравил бойцов с успешным завершением битвы за город, они будут награждены.
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