Минобороны РФ показало видео с коксохимического завода в Авдеевке
Министерство обороны России опубликовало видео с видом на Авдеевский коксохимический завод, ранее взятый под контроль ВС РФ.
Министерство обороны России опубликовало видео с видом на Авдеевский коксохимический завод, ранее взятый под контроль ВС РФ. Видео © Телеграм-канал Минобороны РФ
Напомним, Армия России взяла под контроль город Авдеевку 17 февраля. Солдаты ВСУ покинули населённый пункт и пытаются закрепиться на новых рубежах, однако их нагоняют военнослужащие ВС РФ. Президент РФ Владимир Путин поздравил бойцов с успешным завершением битвы за город, поблагодарив каждое из задействованных подразделений. Утром 19 февраля в МО РФ официально объявили о полном освобождении коксохимического завода в Авдеевке. На административных зданиях завода водружены российские флаги.
Минобороны РФ