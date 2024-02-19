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19 февраля, 08:11

Минобороны РФ показало видео с коксохимического завода в Авдеевке

Министерство обороны России опубликовало видео с видом на Авдеевский коксохимический завод, ранее взятый под контроль ВС РФ.

Министерство обороны России опубликовало видео с видом на Авдеевский коксохимический завод, ранее взятый под контроль ВС РФ. Видео © Телеграм-канал Минобороны РФ

Минобороны показало брошенную украинскую военную технику под Авдеевкой
Минобороны показало брошенную украинскую военную технику под Авдеевкой

Напомним, Армия России взяла под контроль город Авдеевку 17 февраля. Солдаты ВСУ покинули населённый пункт и пытаются закрепиться на новых рубежах, однако их нагоняют военнослужащие ВС РФ. Президент РФ Владимир Путин поздравил бойцов с успешным завершением битвы за город, поблагодарив каждое из задействованных подразделений. Утром 19 февраля в МО РФ официально объявили о полном освобождении коксохимического завода в Авдеевке. На административных зданиях завода водружены российские флаги.

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Минобороны РФ

Александра Вишнякова
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