Минобороны показало брошенную украинскую военную технику под Авдеевкой

Минобороны РФ опубликовало новые кадры брошенной военной техники ВСУ в пригородах Авдеевки. Видео появилось в телеграм-канале ведомства.

Брошенная военная техника ВСУ под Авдеевкой. Видео © t.me / mod_russia

На кадрах видна брошенная на обочинах дорог украинская военная техника. Бойцы ВСУ оставили её во время беспорядочного бегства.

"Под непрерывным огневым воздействием российских войск лишь отдельным разрозненным формированиям украинских боевиков удалось спешно покинуть Авдеевку, бросив при этом вооружение и военную технику", — говорится в сообщении МО РФ.