Минобороны показало брошенную украинскую военную технику под Авдеевкой
Минобороны РФ опубликовало новые кадры брошенной военной техники ВСУ в пригородах Авдеевки. Видео появилось в телеграм-канале ведомства.
Брошенная военная техника ВСУ под Авдеевкой. Видео © t.me / mod_russia
На кадрах видна брошенная на обочинах дорог украинская военная техника. Бойцы ВСУ оставили её во время беспорядочного бегства.
"Под непрерывным огневым воздействием российских войск лишь отдельным разрозненным формированиям украинских боевиков удалось спешно покинуть Авдеевку, бросив при этом вооружение и военную технику", — говорится в сообщении МО РФ.
Сейчас российские военные проводят мероприятия, направленные на зачистку Авдеевки от бойцов ВСУ и на блокирование их подразделений.
Напомним, ВС РФ взяли под контроль город Авдеевку 17 февраля. Солдаты ВСУ спешно покинули населённый пункт и пытаются закрепиться на новых рубежах, однако их нагоняют российские военнослужащие. Президент РФ Владимир Путин поздравил бойцов с успешным завершением битвы за город, поблагодарив каждое из задействованных подразделений. Позднее в Минобороны заявили, что военные России полностью освободили коксохимический завод в Авдеевке, водрузив на здания триколор.
t.me / mod_russia