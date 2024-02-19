"Фронт отодвигается": Ветеран "Альфы" объяснил значение взятия Авдеевки
Эксперт Попов: Освобождение Авдеевки помешает ВСУ обстреливать Донецк
Освобождение города Авдеевка в ДНР является одним из значимых событий специальной военной операции (СВО), которое изменит жизнь новых российских регионов. Такое мнение выразил военный эксперт, член Ассоциации ветеранов группы антитеррора "Альфа" Андрей Попов.
"Это достижение трудно переоценить. Благодаря работе наших военных фронт отодвигается и возможности для ударов по Донецку у ВСУ теперь близятся к нулю. С тех позиций, которые остались у украинцев сейчас, проводить артобстрелы гораздо труднее", — отметил он в беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня".
По словам эксперта, Киев делал ставку на город, а укреплять Авдеевку стали ещё 10 лет назад, когда конфликт в Донбассе только начался. Бригады строили блиндажи и устраивали минные поля, здесь образовался достаточно серьёзный укрепрайон.
Попов подчеркнул, что взятие города в очередной раз показало несостоятельность украинской пропаганды, прогнозировавшей успехи ВСУ, российские военные же снова продемонстрировали профессионализм. По мнению специалиста, Авдеевка повторит судьбу других освобождённых населённых пунктов: РФ восстановит город, запустит предприятия и вернёт местным жителям мирную жизнь.
Напомним, ВС РФ взяли под контроль Авдеевку 17 февраля. На зданиях местного коксохимического завода водружены флаги России. ВСУ покинули город и пытаются закрепиться на новых рубежах, но российские военные нагоняют их. Президент РФ Владимир Путин поздравил бойцов с успешным завершением битвы за город, они будут награждены.
Vk / Минобороны России