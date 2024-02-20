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20 февраля, 11:30

"Провидение": Пушилин назвал чудом сохранение в Авдеевке православного храма

Пушилин назвал чудом сохранение в Авдеевке православного храма Марии Магдалины

Храм Марии Магдалины в Авдеевке. Обложка © Минобороны РФ

Храм Марии Магдалины в Авдеевке. Обложка © Минобороны РФ

Несмотря на боевые действия, в Авдеевке сохранился храм святой Марии Магдалины. Об этом рассказал глава ДНР Денис Пушилин.

"Для меня это какое-то провидение, потому что я не думал, что получится так сохранить церковь. Это особая для нас ситуация, когда противник старается максимально уничтожить храмы, — это происходит с 2014 года", — сказал Пушилин в эфире "Соловьёв Live".

По его словам, ещё до начала ВСУ киевский режим умышленно повредил или уничтожил 92 церкви в ДНР. То, что храм в Авдеевке сохранился, — настоящее чудо, отметил Пушилин.

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Как сообщал Life.ru, 17 февраля ВС РФ взяли под контроль Авдеевку. На зданиях местного коксохимического завода были водружены флаги России. Украинские войска покинули город и пытаются закрепиться на новых рубежах, но российские военные нагоняют их. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что ВСУ перед бегством из Авдеевки совершили множество военных преступлений по отношению к мирным жителям. А в МИД РФ допустили наличие тайных пыточных ВСУ в городе.

Никита Никонов
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