После Авдеевки: Куда направится Армия России, что происходит у Работина — главное из сводок военкоров Как развивается ситуация после взятия Авдеевки, что происходит в Запорожье и как идёт подготовка к стратегическому наступлению — в материале Life.ru. 19 февраля, 21:40 Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка во время стрельбы из орудия АЗП-57. Обложка © ТАСС / Александр Полегенько

Победа в Авдеевке изменит вектор будущих сражений, считают военкоры. Благодаря битве за Авдеевку удалось вытянуть и перемолоть подразделения противника, в том числе резервные. Однако начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС России Сергей Рудской предостерегает, что ВСУ сохраняют боеспособность и могут вновь предпринять попытку контрнаступления. Такой сценарий вполне возможен при поддержке союзников Киева, полагает он. Так как офицеры НАТО непосредственно осуществляют подготовку военных операций украинских вооружённых сил.

— Именно возросшее качество подготовки личного состава, превосходство личного состава обеспечило перелом в Авдеевке, оборона которой посыпалась буквально за несколько дней, — напоминает военный эксперт Михаил Онуфриенко. — А переброшенная в последний момент элитная 3-я штурмовая бригада азовцев* продемонстрировала разницу в подготовке и мотивации у личного состава.

Азовцы* развернулись на 180 градусов под предлогом обеспечения организованного отступления на более выгодные позиции, напоминает эксперт. Притом что Ласточкино — отнюдь не укрепрайон. Сейчас наши бойцы сражаются на окраинах этого населённого пункта и продвигаются к Северному, к юго-западу от него расположено Первомайское, где также идут бои. Воякам хунты придётся отойти на линию Бердычи – Орловка – Тоненькое, а Северное, Ласточкино и Степовое-Петровское противника вынудят оставить.

— После полной зачистки Авдеевского укрепрайона, возможно, наши бойцы будут продвигаться на север, в сторону Карловки, чтобы максимально отодвинуть линию фронта и вынудить противника отойти в западную часть ДНР, — выдвигает ещё одну версию военный эксперт Александр Матюшин.

Подготовка к стратегическому наступлению

О том, что Россия наступает сразу на пяти направлениях и это (для Запада и ВСУ. — Прим. Life.ru) самая опасная ситуация с начала войны, сообщает The New York Times. Автор публикации анализирует ситуацию под Авдеевкой, под Марьинкой, в направлении к населённым пунктам Работино, Кременское и Бахмутское. Россия накопила до 40 тысяч военных в районе Мариуполя и около 110 тысяч в районе Купянска и Лимана.

— Солдаты, сражающиеся в районе Угледара, заявили, что падение Авдеевки, расположенной в 55 милях к северо-востоку, скорее всего, высвободит российские войска для активизации атак с севера, — пишут обозреватели NYT.

Ещё севернее, в Харьковской области и ЛНР, продолжаются бои у Кременной. ВС РФ продвигаются к Купянску и Лиману. Украинские спикеры заявляют, что на этом направлении Россия сосредоточила 110 тысяч бойцов.

Под Бахмутом украинские войска ждут наступления на Часов Яр. Когда это случится, Россия получит высоты для уничтожения живой силы и техники, сосредоточенной в Краматорске.

— Фактически по всему фронту, исключая Днепровское направление, наши пробуют на зуб оборону противника. Это ещё не стратегическое наступление, а только подготовка к нему, — уверен военный эксперт Михаил Онуфриенко. — Используя преимущества огневой мощи, Армия России сейчас ведёт свои операции, истощая потери противника в живой силе, технике и боеприпасах.

Военнослужащий расчёта гвардейского мотострелкового полка со снарядами для орудия. Фото © ТАСС / Александр Полегенько

Активизация под Работиным

Если передовые отряды зашли в Работино ещё в субботу вечером, то в ходе последних часов наступления на Запорожском фронте полки ЮВО и десант в течение полутора суток смогли прорваться более чем на два километра, сообщают военкоры. Украинские эксперты ожидают новые котлы в районе Работина и на Купянском направлении.

Эксперты ожидали, что операция по освобождению Авдеевки будет не единственной на фронтах. Так и случилось. В прошлом году, когда ВСУ начали контрнаступление, им удалось захватить населённый пункт Работино, точнее, то, что от него осталось. Это стало единственным территориальным приобретением за время контрнаступления.

Работа расчёта РСЗО "Град". Фото © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

— Бои в Работине шли всю ночь. ВС РФ сначала продавили оборону ВСУ на этом направлении, потом зашли на южные и западные улицы, — сообщает телеграм-канал "Архангел спецназа".

Работа РСЗО "Град" в зоне СВО. Фото © ТАСС / Дмитрий Ягодкин

Мюнхенский провал

— Проблема в том, что Америка и Европа не производят достаточного количества оружия. И это гораздо важнее, чем политическая воля США или сколько денег мы печатаем и отправляем, — резюмировал итог Мюнхенской конференции по безопасности, которая проходила с 16 по 18 февраля, американский сенатор Джеймс Дэвид Вэнс.

Мероприятие должно было дать президенту Украины возможность получить новые вливания в Незалежную. Не случилось. Мероприятие прошло уныло, а для киевского режима провально. Например, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что до окончания боевых действий Украина не будет принята в НАТО.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. Фото © ТАСС / AP / Kay Nietfeld

— Мы увидим, как Украина понесёт потери на поле боя, мы увидим значительные успехи России, а у украинцев не останется боеприпасов, — считает глава Германского фонда Маршалла Хизер Конли.

The Times выпустила статью, в которой прямо говорит о зависимости Украины от Европы.

— Украине грозит поражение, если Европа не сделает больше, чтобы восполнить нехватку оружия и помощи. Это будет дорого и болезненно для услуг, которые придётся сократить каждой стране, — пугают журналисты.

Интересно, что европейские политики всё больше забывают об Украине ради безопасности своих стран. И всё это происходит на фоне истерии о некоем грядущем вторжении в Прибалтику.

Авторы Даниил Черных