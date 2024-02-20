В МИД РФ заявили о возможном наличии тайных пыточных ВСУ в Авдеевке
Посол МИД Мирошник не исключил, что в Авдеевке находились пыточные и тюрьмы ВСУ
В Авдеевке, по предварительной информации, находились тайные пыточные и тюрьмы, где Вооружённые силы Украины (ВСУ) могли держать в заключении жителей города. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
"Мы не исключаем вариант, что получим данные о тайных тюрьмах, тайных захоронениях и последствиях пыток, о которых у нас есть предварительная информация. Поэтому сейчас будет развёрнута эта работа", — приводит РИА "Новости" слова Мирошника.
Дипломат пояснил, что есть информация, что жителей освобождённого ВС России города "притаскивали" в специальные места по политически мотивированным статьям или подозрениям. Мирошник дополнил, что для официального подтверждения этих сведений нужно провести работу с гражданами, которые сейчас выходят из Авдеевки.
Напомним, 17 февраля ВС РФ взяли под контроль Авдеевку. На зданиях местного коксохимического завода были водружены флаги России. Украинские войска покинули город и пытаются закрепиться на новых рубежах, но российские военные нагоняют их. Глава ДНР Денис Пушилин позднее заявил, что ВСУ перед бегством из Авдеевки совершили множество военных преступлений по отношению к мирным жителям.
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