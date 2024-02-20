В МИД РФ заявили о возможном наличии тайных пыточных ВСУ в Авдеевке

В Авдеевке, по предварительной информации, находились тайные пыточные и тюрьмы, где Вооружённые силы Украины (ВСУ) могли держать в заключении жителей города. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

"Мы не исключаем вариант, что получим данные о тайных тюрьмах, тайных захоронениях и последствиях пыток, о которых у нас есть предварительная информация. Поэтому сейчас будет развёрнута эта работа", — приводит РИА "Новости" слова Мирошника.