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20 февраля, 08:51
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В МИД РФ заявили о возможном наличии тайных пыточных ВСУ в Авдеевке

Посол МИД Мирошник не исключил, что в Авдеевке находились пыточные и тюрьмы ВСУ

В Авдеевке, по предварительной информации, находились тайные пыточные и тюрьмы, где Вооружённые силы Украины (ВСУ) могли держать в заключении жителей города. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

"Мы не исключаем вариант, что получим данные о тайных тюрьмах, тайных захоронениях и последствиях пыток, о которых у нас есть предварительная информация. Поэтому сейчас будет развёрнута эта работа", — приводит РИА "Новости" слова Мирошника.

Дипломат пояснил, что есть информация, что жителей освобождённого ВС России города "притаскивали" в специальные места по политически мотивированным статьям или подозрениям. Мирошник дополнил, что для официального подтверждения этих сведений нужно провести работу с гражданами, которые сейчас выходят из Авдеевки.

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Напомним, 17 февраля ВС РФ взяли под контроль Авдеевку. На зданиях местного коксохимического завода были водружены флаги России. Украинские войска покинули город и пытаются закрепиться на новых рубежах, но российские военные нагоняют их. Глава ДНР Денис Пушилин позднее заявил, что ВСУ перед бегством из Авдеевки совершили множество военных преступлений по отношению к мирным жителям.

Обложка ©

Getty Images / Edgar Gutiérrez

Дарья Нарыкова
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