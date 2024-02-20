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20 февраля, 04:38

Минобороны сообщило о наёмниках, которые воевали с "азовцами"* в Авдеевке

Минобороны РФ: Вместе с "Азовом"* в Авдеевке были канадские и грузинские наёмники

Во время боёв за один из опорных пунктов в Авдеевке российские военнослужащие взяли в плен одного из командиров роты запрещённой в РФ террористической организации "Азов"*. Как передаёт Минобороны РФ, украинец рассказал о том, что на стороне ВСУ вместе с ними принимали участие в боях канадские наёмники.

Позиции наёмников ВСУ в районе Авдеевки. Видео © Минобороны РФ

"Противник, боясь окружения — быть взятым в кольцо, отступал, бежал. Здесь был "Азов"*, насколько я помню, 3-й батальон у них. Взяли пленного. Он пошёл на диалог с нами, рассказал, что здесь принимали участие канадские наёмники", — сообщил боец штурмового подразделения группировки "Центр" с позывным Хмао.

Другой военнослужащий подтвердил, что, согласно допросу командира роты азовского батальона, канадцев было около 10 человек. В то же время, по его словам, там находились ещё и наёмники из Грузии.

Российские военные нашли трофейное западное оружие на позициях ВСУ в Авдеевке
Российские военные нашли трофейное западное оружие на позициях ВСУ в Авдеевке

Ранее Life.ru писал, что российские военные после отступления Вооружённых сил Украины из Авдеевки обнаружили схрон с патронами из Польши. Военкор Александр Коц показал на видео, как это выглядело.

* Запрещённая в России террористическая организация.

Обложка ©

t.me / Минобороны

Алексей Соловьёв
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