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19 февраля, 06:45

Российские военные нашли трофейное западное оружие на позициях ВСУ в Авдеевке

Российские военнослужащие нашли трофейное западное оружие в расположении подразделения ВСУ в Авдеевке. Вооружения были выявлены во время рейда отряда спецназначения "Викинг".

Так, бойцы ВС РФ обнаружили партию снарядов для автоматического гранатомёта — кумулятивные гранаты к РПГ-7 и метательные заряды к нему. Как уточнили военные, оставленное оружие — иностранного производства, предположительно, польского или болгарского происхождения.

"Свеженькие достаточно, всего лишь годовалые", — приводит РИА "Новости" слова командира подразделения.

Также наши бойцы нашли большое число ящиков с боеприпасами, некоторые из них маркированы на кириллице, но многие обозначены латинскими буквами, есть наклейки и маркировки с указанием даты производства 2023 года.

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Напомним, ВС РФ взяли под контроль город Авдеевку 17 февраля. Солдаты ВСУ спешно покинули населённый пункт и пытаются закрепиться на новых рубежах, однако их нагоняют российские военнослужащие. Президент РФ Владимир Путин поздравил бойцов с успешным завершением битвы за город, поблагодарив каждое из задействованных подразделений. Позднее в Минобороны заявили, что военные России полностью освободили коксохимический завод в Авдеевке, водрузив на здания триколор. Также ведомство опубликовало новые кадры брошенной военной техники ВСУ в пригородах Авдеевки.

Обложка ©

ТАСС / Дмитрий Ягодкин

Иван Косицын
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