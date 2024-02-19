Российские военные нашли трофейное западное оружие на позициях ВСУ в Авдеевке
Российские военнослужащие нашли трофейное западное оружие в расположении подразделения ВСУ в Авдеевке. Вооружения были выявлены во время рейда отряда спецназначения "Викинг".
Так, бойцы ВС РФ обнаружили партию снарядов для автоматического гранатомёта — кумулятивные гранаты к РПГ-7 и метательные заряды к нему. Как уточнили военные, оставленное оружие — иностранного производства, предположительно, польского или болгарского происхождения.
"Свеженькие достаточно, всего лишь годовалые", — приводит РИА "Новости" слова командира подразделения.
Также наши бойцы нашли большое число ящиков с боеприпасами, некоторые из них маркированы на кириллице, но многие обозначены латинскими буквами, есть наклейки и маркировки с указанием даты производства 2023 года.
Напомним, ВС РФ взяли под контроль город Авдеевку 17 февраля. Солдаты ВСУ спешно покинули населённый пункт и пытаются закрепиться на новых рубежах, однако их нагоняют российские военнослужащие. Президент РФ Владимир Путин поздравил бойцов с успешным завершением битвы за город, поблагодарив каждое из задействованных подразделений. Позднее в Минобороны заявили, что военные России полностью освободили коксохимический завод в Авдеевке, водрузив на здания триколор. Также ведомство опубликовало новые кадры брошенной военной техники ВСУ в пригородах Авдеевки.
ТАСС / Дмитрий Ягодкин