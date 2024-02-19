Российские военные нашли трофейное западное оружие на позициях ВСУ в Авдеевке

Российские военнослужащие нашли трофейное западное оружие в расположении подразделения ВСУ в Авдеевке. Вооружения были выявлены во время рейда отряда спецназначения "Викинг".

Так, бойцы ВС РФ обнаружили партию снарядов для автоматического гранатомёта — кумулятивные гранаты к РПГ-7 и метательные заряды к нему. Как уточнили военные, оставленное оружие — иностранного производства, предположительно, польского или болгарского происхождения.

"Свеженькие достаточно, всего лишь годовалые", — приводит РИА "Новости" слова командира подразделения.