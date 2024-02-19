"Спасибо, присылайте ещё": Военкор Коц показал найденный в Авдеевке схрон с польскими патронами
Военкор Коц: В Авдеевке бойцы ВС РФ обнаружили схрон с польскими патронами
Российские военные после отступления Вооружённых сил Украины из Авдеевки обнаружили схрон с патронами из Польши. Соответствующую видеозапись опубликовал в телеграм-канале военкор Александр Коц.
Коробка с польскими патронами в Авдеевке. Видео © t.me / Kotsnews
В подписи к ролику говорится, что в частном секторе в Авдеевке украинские военнослужащие оставили небольшие арсеналы. Среди стран-поставщиков была Польша.
На кадрах можно увидеть коробку с патронами зарубежного производства. Автор видеозаписи читает надпись на коробке, которая гласит, что их паковал некто по фамилии Смучек, а контролировал Ковальски.
"Спасибо, Ковальски, спасибо, Смучек, присылайте ещё", — говорит человек на видео.
Напомним, Минобороны РФ сообщало, что российские военные 17 февраля освободили Авдеевку в Донецкой Народной Республике. Помимо этого, в ведомстве подчеркнули, что они продвинулись на глубину 8,6 километра.
t.me / Kotsnews