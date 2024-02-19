Регион

Уведомления отключены

19 февраля, 19:37

"Спасибо, присылайте ещё": Военкор Коц показал найденный в Авдеевке схрон с польскими патронами

Военкор Коц: В Авдеевке бойцы ВС РФ обнаружили схрон с польскими патронами

Российские военные после отступления Вооружённых сил Украины из Авдеевки обнаружили схрон с патронами из Польши. Соответствующую видеозапись опубликовал в телеграм-канале военкор Александр Коц.

Коробка с польскими патронами в Авдеевке. Видео © t.me / Kotsnews

В подписи к ролику говорится, что в частном секторе в Авдеевке украинские военнослужащие оставили небольшие арсеналы. Среди стран-поставщиков была Польша.

На кадрах можно увидеть коробку с патронами зарубежного производства. Автор видеозаписи читает надпись на коробке, которая гласит, что их паковал некто по фамилии Смучек, а контролировал Ковальски.

"Спасибо, Ковальски, спасибо, Смучек, присылайте ещё", — говорит человек на видео.

Кадыров заявил, что ВС России освободили несколько сёл вместе с Авдеевкой
Кадыров заявил, что ВС России освободили несколько сёл вместе с Авдеевкой

Напомним, Минобороны РФ сообщало, что российские военные 17 февраля освободили Авдеевку в Донецкой Народной Республике. Помимо этого, в ведомстве подчеркнули, что они продвинулись на глубину 8,6 километра.

Обложка ©

t.me / Kotsnews

Алексей Соловьёв
  • Новости
  • Специальная военная операция на Украине
  • ВСУ
  • ВС РФ
  • Украина
  • Польша
  • Мировая политика
  • Политика
  • ДНР
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров