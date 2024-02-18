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18 февраля, 11:15

Минобороны: ВС РФ освободили Авдеевку в ДНР и продвинулись на глубину 8,6 км

Российские военные 17 февраля освободили Авдеевку в Донецкой Народной Республике и продвинулись на глубину 8,6 километра. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

"В ходе наступательных действий подразделения группировки войск "Центр" полностью освободили город Авдеевка Донецкой Народной Республики и продвинулись на глубину 8,6 километра", — сообщили в ведомстве.

По данным российского оборонного министерства, общая площадь освобождённой территории составила 31,75 квадратных километра. При этом в ходе боевых столкновений украинская сторона лишилась более 1500 военнослужащих.

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Напомним, 17 февраля министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину об освобождении Авдеевки. Глава государства объявил благодарность всем подразделениям ВС РФ, причастным к победе. В настоящее время в городе идёт окончательная зачистка. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что все бойцы, освободившие Авдеевку, будут награждены, в том числе лётчики.

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ТАСС / Павел Колядин

Николь Вербер
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