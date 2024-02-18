Минобороны: ВС РФ освободили Авдеевку в ДНР и продвинулись на глубину 8,6 км

Российские военные 17 февраля освободили Авдеевку в Донецкой Народной Республике и продвинулись на глубину 8,6 километра. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

"В ходе наступательных действий подразделения группировки войск "Центр" полностью освободили город Авдеевка Донецкой Народной Республики и продвинулись на глубину 8,6 километра", — сообщили в ведомстве.