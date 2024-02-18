Минобороны: ВС РФ освободили Авдеевку в ДНР и продвинулись на глубину 8,6 км
Российские военные 17 февраля освободили Авдеевку в Донецкой Народной Республике и продвинулись на глубину 8,6 километра. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.
"В ходе наступательных действий подразделения группировки войск "Центр" полностью освободили город Авдеевка Донецкой Народной Республики и продвинулись на глубину 8,6 километра", — сообщили в ведомстве.
По данным российского оборонного министерства, общая площадь освобождённой территории составила 31,75 квадратных километра. При этом в ходе боевых столкновений украинская сторона лишилась более 1500 военнослужащих.
Напомним, 17 февраля министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину об освобождении Авдеевки. Глава государства объявил благодарность всем подразделениям ВС РФ, причастным к победе. В настоящее время в городе идёт окончательная зачистка. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что все бойцы, освободившие Авдеевку, будут награждены, в том числе лётчики.
ТАСС / Павел Колядин