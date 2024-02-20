Путин назвал отход ВСУ из Авдеевки бегством
Президент РФ Владимир Путин назвал бегством отход Вооружённых сил Украины из Авдеевки в ДНР. Об этом глава государства заявил на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу.
"Противник начал хаотичный отход из этого населённого пункта. Руководство ВСУ к этому времени издало приказ об отводе своих вооружённых сил, когда они уже были в движении и покидали населённый пункт. Я так понимаю, сделано это было по политическим соображениям, чтобы прикрыть этот ход и придать ему видимость организованного вывода. Но мы знаем, что это не так, это было на самом деле бегство в прямом смысле этого слова", — сказал Путин.
Напомним, Армия России взяла под контроль город Авдеевку 17 февраля. На зданиях коксохимического завода водружены российские флаги. Президент РФ Владимир Путин поздравил бойцов с успешным завершением битвы за город, они будут награждены. К настоящему времени российские войска зачистили Авдеевку.
Kremlin.ru