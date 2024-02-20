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20 февраля, 15:55

Путин назвал отход ВСУ из Авдеевки бегством

Президент РФ Владимир Путин назвал бегством отход Вооружённых сил Украины из Авдеевки в ДНР. Об этом глава государства заявил на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу.

"Противник начал хаотичный отход из этого населённого пункта. Руководство ВСУ к этому времени издало приказ об отводе своих вооружённых сил, когда они уже были в движении и покидали населённый пункт. Я так понимаю, сделано это было по политическим соображениям, чтобы прикрыть этот ход и придать ему видимость организованного вывода. Но мы знаем, что это не так, это было на самом деле бегство в прямом смысле этого слова", — сказал Путин.

Пушилин рассказал Life.ru, когда начнётся восстановление Авдеевки
Пушилин рассказал Life.ru, когда начнётся восстановление Авдеевки

Напомним, Армия России взяла под контроль город Авдеевку 17 февраля. На зданиях коксохимического завода водружены российские флаги. Президент РФ Владимир Путин поздравил бойцов с успешным завершением битвы за город, они будут награждены. К настоящему времени российские войска зачистили Авдеевку.

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Kremlin.ru

Александра Вишнякова
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