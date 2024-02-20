Путин назвал отход ВСУ из Авдеевки бегством

"Противник начал хаотичный отход из этого населённого пункта. Руководство ВСУ к этому времени издало приказ об отводе своих вооружённых сил, когда они уже были в движении и покидали населённый пункт. Я так понимаю, сделано это было по политическим соображениям, чтобы прикрыть этот ход и придать ему видимость организованного вывода. Но мы знаем, что это не так, это было на самом деле бегство в прямом смысле этого слова", — сказал Путин.