Пушилин рассказал Life.ru, когда начнётся восстановление Авдеевки

"Восстановление Авдеевки возможным станет только после проведения необходимой зачистки, после разминирования, после начала работы профильных служб. Надеюсь, это будет не так, как в Артёмовске... Потому что в Артёмовске противник сделал всё возможное, чтобы не началась даже работа по разминированию и разбору завалов", — рассказал Пушилин.