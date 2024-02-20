Пушилин рассказал Life.ru, когда начнётся восстановление Авдеевки
Пушилин: Восстановление Авдеевки можно будет начать после полной зачистки
Восстановление Авдеевки, 17 февраля освобождённой российскими войсками, возможно будет начать после полной зачистки города. Об этом Life.ru рассказал глава ДНР Денис Пушилин.
"Восстановление Авдеевки возможным станет только после проведения необходимой зачистки, после разминирования, после начала работы профильных служб. Надеюсь, это будет не так, как в Артёмовске... Потому что в Артёмовске противник сделал всё возможное, чтобы не началась даже работа по разминированию и разбору завалов", — рассказал Пушилин.
Пушилин рассказал, когда начнётся восстановление Авдеевки. Видео © Life.ru
Напомним, Армия России взяла под контроль город Авдеевку 17 февраля. На зданиях коксохимического завода водружены российские флаги. Президент РФ Владимир Путин поздравил бойцов с успешным завершением битвы за город, они будут награждены. Сегодня председатель парламента ДНР Артём Жога сообщил, что российские войска зачистили Авдеевку.
ТАСС / Дмитрий Ягодкин