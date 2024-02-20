В Белом доме назвали "мудрым шагом" бегство ВСУ из Авдеевки

Офис действующего президента Соединённых Штатов Джо Байдена считает, что Киев поступил разумно, когда решил оставить Авдеевку. Об этом в рамках онлайн-брифинга сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"На самом деле президент Зеленский сделал мудрый шаг, выведя свои войска, чтобы они не были окружены, чтобы сохранить их и имеющиеся ценные ресурсы. Но будет видно, смогут ли россияне достичь долгосрочной стратегической цели по взятию Авдеевки", — заявил Кирби.

В то же время он напомнил о том, как Западу важно поддерживать Украину. По его словам, если киевский режим не получит дополнительные пакеты поддержки от так называемых западных партнёров, то наступление российских войск на Авдеевку может стать началом более крупных потерь для Киева. Кирби заявил, что нехватка средств для украинских военнослужащих связана с "бездействием Конгресса".