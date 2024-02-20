ВСУ потеряли почти 2,5 тысячи военных за два дня в Авдеевке

ВСУ за два дня — 17–18 февраля — потеряли в Авдеевке порядка 2400 военных. Такие данные озвучил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

"17–18 февраля — это 2400 человек. Это по данным не нашим, по их", — указал он в ходе встречи с российским лидером Владимиром Путиным во вторник.