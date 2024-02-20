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20 февраля, 16:40

ВСУ потеряли почти 2,5 тысячи военных за два дня в Авдеевке

Шойгу: ВСУ, по их данным, потеряли в Авдеевке за 17–18 февраля 2400 военных

ВСУ за два дня — 17–18 февраля — потеряли в Авдеевке порядка 2400 военных. Такие данные озвучил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

"17–18 февраля — это 2400 человек. Это по данным не нашим, по их", — указал он в ходе встречи с российским лидером Владимиром Путиным во вторник.

Путин в ходе разговора подчеркнул, что отход Вооружённых сил Украины из Авдеевки в ДНР является бегством. Президент также высоко оценил вклад группы "Ветераны" в освобождение Авдеевки.

Пушилин рассказал Life.ru, когда начнётся восстановление Авдеевки
Пушилин рассказал Life.ru, когда начнётся восстановление Авдеевки

Как сообщал Life.ru, ВС РФ взяли под контроль Авдеевку 17 февраля. На зданиях коксохимического завода водружены российские флаги. Президент РФ Владимир Путин поздравил бойцов с успешным завершением битвы за город, они будут награждены. К настоящему времени военные РФ зачистили город.

Обложка ©

Getty Images / Metin Aktas

Никита Осипов
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