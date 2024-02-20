ВСУ потеряли почти 2,5 тысячи военных за два дня в Авдеевке
Шойгу: ВСУ, по их данным, потеряли в Авдеевке за 17–18 февраля 2400 военных
ВСУ за два дня — 17–18 февраля — потеряли в Авдеевке порядка 2400 военных. Такие данные озвучил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.
"17–18 февраля — это 2400 человек. Это по данным не нашим, по их", — указал он в ходе встречи с российским лидером Владимиром Путиным во вторник.
Путин в ходе разговора подчеркнул, что отход Вооружённых сил Украины из Авдеевки в ДНР является бегством. Президент также высоко оценил вклад группы "Ветераны" в освобождение Авдеевки.
Как сообщал Life.ru, ВС РФ взяли под контроль Авдеевку 17 февраля. На зданиях коксохимического завода водружены российские флаги. Президент РФ Владимир Путин поздравил бойцов с успешным завершением битвы за город, они будут награждены. К настоящему времени военные РФ зачистили город.
Getty Images / Metin Aktas