Путин отметил группу "Ветераны", пробравшуюся по трубе в тыл ВСУ в Авдеевке

Группа "Ветераны" внесла особый вклад в освобождение Авдеевки в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с министром обороны РФ Сергеем Шойгу. Бойцы этой группы прошли в тыл врага через трубу.

"Что касается "Ветеранов", то, конечно, в данном случае — это особая ситуация. Диаметр этой трубы, как мне докладывал командир этого подразделения, 1 метр 10 сантиметров – 1 метр 20 сантиметров, они, здоровые мужики, по этой трубе, не зная, куда идти, идут", — указал российский лидер.