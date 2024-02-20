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20 февраля, 16:28

Путин отметил группу "Ветераны", пробравшуюся по трубе в тыл ВСУ в Авдеевке

Путин высоко оценил вклад группы "Ветераны" в освобождение Авдеевки

Группа "Ветераны" внесла особый вклад в освобождение Авдеевки в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с министром обороны РФ Сергеем Шойгу. Бойцы этой группы прошли в тыл врага через трубу.

"Что касается "Ветеранов", то, конечно, в данном случае — это особая ситуация. Диаметр этой трубы, как мне докладывал командир этого подразделения, 1 метр 10 сантиметров – 1 метр 20 сантиметров, они, здоровые мужики, по этой трубе, не зная, куда идти, идут", указал российский лидер.

Путин добавил, что бойцы прошли свыше трёх километров и вышли фактически в неизвестное место, захватив там сразу 19 строений. Солдаты несколько суток держались там, когда их заблокировали. Глава государства назвал операцию особой страницей в истории боевых действий.

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Напомним, ранее Life.ru писал, что Армия России взяла под контроль город Авдеевку 17 февраля. На зданиях коксохимического завода водружены российские флаги. Президент РФ Владимир Путин поздравил бойцов с успешным завершением битвы за город, они будут награждены. К настоящему времени военные РФ зачистили город. Глава государства позднее заявил на встрече с Шойгу, что отход Вооружённых сил Украины из Авдеевки в ДНР является бегством.

Обложка ©

ТАСС / POOL / Рамиль Ситдиков

Дарья Нарыкова
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