Минобороны РФ опубликовало кадры бегства ВСУ из Авдеевки ещё до приказа Сырского

Кадры бегства украинских военных из Авдеевки были опубликованы Минобороны Российской Федерации ещё до приказа главкома ВСУ Александра Сырского.

"На кадрах видно, как по дорогам, находящимся под постоянным огневым контролем Российской армии, двигаются группы убегающих украинских военнослужащих ещё до приказа главкома ВСУ", — говорится в телеграм-канале МО РФ.

При этом в ведомстве уточнили, что приказ украинского военачальника об оставлении города был отдан лишь через сутки после этого. По данным Минобороны спешно покинуть Авдеевку, бросив вооружение и технику, удалось только отдельным разрозненным формированиям ВСУ.