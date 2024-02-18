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18 февраля, 12:52
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Минобороны РФ опубликовало кадры бегства ВСУ из Авдеевки ещё до приказа Сырского

Кадры бегства украинских военных из Авдеевки были опубликованы Минобороны Российской Федерации ещё до приказа главкома ВСУ Александра Сырского.

Бегство ВСУ из Авдеевки. Видео © t.me / Минобороны России

"На кадрах видно, как по дорогам, находящимся под постоянным огневым контролем Российской армии, двигаются группы убегающих украинских военнослужащих ещё до приказа главкома ВСУ", — говорится в телеграм-канале МО РФ.

При этом в ведомстве уточнили, что приказ украинского военачальника об оставлении города был отдан лишь через сутки после этого. По данным Минобороны спешно покинуть Авдеевку, бросив вооружение и технику, удалось только отдельным разрозненным формированиям ВСУ.

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Напомним, вчера стало известно о том, что Сырский приказал ВСУ спасаться из Авдеевки. Вечером министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил президенту Владимиру Путину о взятии города российскими войсками. Глава государства объявил благодарность всем частям нашей армии, внёсшим вклад в эту победу. При этом в Кремле заверили, что все причастные будут обязательно награждены. В настоящее время в городе идёт окончательная зачистка.

Обложка ©

t.me / Минобороны России

Николь Вербер
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