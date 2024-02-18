В Минобороны раскрыли, когда украинские солдаты начали бегство из Авдеевки

Приказ главнокомандующего ВСУ Александра Сырского об отступлении из Авдеевки был отдан лишь спустя сутки после того, как украинские войска начали неконтролируемое бегство из окружённого города. Такое заявление сделал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Генерал-лейтенант напомнил, что населённый пункт был мощным оборонительным узлом противника. Бежать из него удалось лишь некоторым разрозненным формированиям, в то время как некоторые подразделения ВСУ всё еще прячутся на территории коксохимического комбината.

"Освобождение Авдеевки позволило отодвинуть линию фронта от Донецка, тем самым существенно обезопасить его от террористических ударов преступного киевского режима. Информация о продвижении наших войск не передавалась до полного разгрома противника и взятия под контроль города", — отметил Конашенков в ходе брифинга.