"Слава России!": Сын главкома ВСУ с буквой Z на груди поздравил РФ со взятием Авдеевки
Приёмный сын главкома ВСУ Сырского Иван поздравил Россию со взятием Авдеевки
Приёмный сын нового главкома ВСУ Александра Сырского Иван поздравил РФ со взятием Авдеевки. По данным kp.ru, мужчина живёт в Австралии, он пришёл в российское генконсульство и в футболке с буквой Z — символом специальной военной операции (СВО) — и казацкой папахе произнёс: "Слава России!"
Приёмный сын главкома ВСУ Сырского поздравил Россию со взятием Авдеевки. Видео © Telegram / AussieCossack
Всё это Сырский-младший сказал на камеру, видео снял австралийский общественный деятель, казак Семён Бойков. По словам Ивана, предатели присутствуют везде. Вероятно, он имел в виду и отчима, который родился и учился в России. Кроме того, Иван Сырский заявил, что намерен получить гражданство РФ.
Иван Сырский — пасынок главкома Вооружённых сил Украины от первого брака. Родной сын Антон тоже живёт в Австралии, куда экс-супруга Александра Сырского после развода переехала с детьми.
8 февраля Владимир Зеленский назначил Александра Сырского новым главкомом ВСУ — он родом из Владимирской области, где сейчас проживают его мать, отец и брат. Родители Сырского считают себя патриотами России и отрицательно относятся к карьере сына на Украине. А украинские военные дали ему обидные прозвища, среди которых "мясник" и "генерал 200".
Как сообщал Life.ru, ВС РФ взяли под контроль Авдеевку 17 февраля. На зданиях коксохимического завода водружены российские флаги. Солдаты ВСУ покинули населённый пункт и пытаются закрепиться на новых рубежах, но их нагоняют российские военные. Президент РФ Владимир Путин поздравил бойцов с успешным завершением битвы за город, они будут награждены. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что при освобождении Авдеевки ВС РФ взяли под контроль ещё несколько сёл.
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