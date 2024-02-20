"Слава России!": Сын главкома ВСУ с буквой Z на груди поздравил РФ со взятием Авдеевки

Приёмный сын нового главкома ВСУ Александра Сырского Иван поздравил РФ со взятием Авдеевки. По данным kp.ru, мужчина живёт в Австралии, он пришёл в российское генконсульство и в футболке с буквой Z — символом специальной военной операции (СВО) — и казацкой папахе произнёс: "Слава России!"

Приёмный сын главкома ВСУ Сырского поздравил Россию со взятием Авдеевки. Видео © Telegram / AussieCossack

Всё это Сырский-младший сказал на камеру, видео снял австралийский общественный деятель, казак Семён Бойков. По словам Ивана, предатели присутствуют везде. Вероятно, он имел в виду и отчима, который родился и учился в России. Кроме того, Иван Сырский заявил, что намерен получить гражданство РФ.