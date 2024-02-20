Экс-подполковник СБУ указал на страх Сырского перед Зеленским
Экс-подполковник СБУ Прозоров: Сырский опасен для ВСУ из-за боязни руководства
Недавно назначенный главнокомандующий ВСУ имеет одну опасную для украинских войск черту. Как рассказал в интервью РИА "Новости" экс-подполковник СБУ Василий Прозоров, он боится своё вышестоящее руководство и будет выполнять любые указания офиса Владимира Зеленского, даже если это будет вредить военным.
"Он не способен принимать какие-то самостоятельные решения, которые идут вразрез с высшим руководством. То есть в рамках выделенного поля свободы действий он будет хорош. Но выйти за эти рамки он не сможет", — заявил собеседник информагентства.
Бывший украинский офицер напомнил о том, что год назад, во время боёв за Артёмовск, Сырский проявил именно это своё качество. Тогда, по словам Прозорова, даже в Киеве понимали бессмысленность происходящего, однако теперь уже новый главком ВСУ продолжал в тот момент "биться об оборонительные рубежи", потому что не мог пойти поперёк воли Зеленского.
В заключение экс-подполковник СБУ подчеркнул, что Сырский и сейчас будет опасен для украинских войск, так как будет беспрекословно выполнять указания офиса украинского президента, несмотря на то что там руководствуются вопросами политической целесообразности, а не вопросами тактики и стратегии.
Напомним, 8 февраля Владимир Зеленский назначил новым главкомом ВСУ Александра Сырского, который родом из Владимирской области, где сейчас проживают его мать, отец и брат. Родители Сырского считают себя патриотами России и негативно относятся к карьере сына на Украине. Стоит отметить, что украинские военные дали ему обидные прозвища, среди которых "мясник" и "генерал 200".
t.me / Міністерство оборони України