Экс-подполковник СБУ указал на страх Сырского перед Зеленским

Недавно назначенный главнокомандующий ВСУ имеет одну опасную для украинских войск черту. Как рассказал в интервью РИА "Новости" экс-подполковник СБУ Василий Прозоров, он боится своё вышестоящее руководство и будет выполнять любые указания офиса Владимира Зеленского, даже если это будет вредить военным.

"Он не способен принимать какие-то самостоятельные решения, которые идут вразрез с высшим руководством. То есть в рамках выделенного поля свободы действий он будет хорош. Но выйти за эти рамки он не сможет", — заявил собеседник информагентства.

Бывший украинский офицер напомнил о том, что год назад, во время боёв за Артёмовск, Сырский проявил именно это своё качество. Тогда, по словам Прозорова, даже в Киеве понимали бессмысленность происходящего, однако теперь уже новый главком ВСУ продолжал в тот момент "биться об оборонительные рубежи", потому что не мог пойти поперёк воли Зеленского.