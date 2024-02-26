Новый главком ВСУ пожаловался на сложную обстановку после потери Авдеевки и Крынок
Сырский: Для ВСУ обстановка стала сложной после потери Авдеевки и Крынок
Для украинских военных обстановка на многих направлениях на фоне сдачи Авдеевки в Донецкой Народной Республике (ДНР) и Крынок в Херсонской области является достаточно сложной и требует постоянного контроля. Об этом в понедельник, 26 февраля, сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, посетивший командные пункты в зоне боевых действий вместе с министром обороны Незалежной Рустемом Умеровым.
"Заслушали командующих группировок войск относительно ситуации на участках. На многих направлениях обстановка сложная и требует постоянного контроля", — написал он в телеграм-канале.
По словам Сырского, на встрече с командующими, в частности, обсуждались дальнейшие шаги по противодействию беспилотникам и ударам с воздуха. Кроме того, затрагивался вопрос усиления отдельных участков фронта.
Как сообщал Life.ru, ВС России освободили Авдеевку 17 февраля. Президент РФ Владимир Путин поздравил бойцов с успешным завершением битвы за город, они будут награждены. 26 февраля глава ДНР Денис Пушилин заявил о полной зачистке Авдеевки.
А об окончательном освобождении Крынок Херсонской области стало известно вечером 20 февраля. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, захватив село, ВСУ хотели обеспечить прорыв в сторону крымского Армянска. Президент же указал на безрассудность украинских войск, которые, пытаясь удержать населённый пункт, буквально "лезли и лезли" в ловушку.