Новый главком ВСУ пожаловался на сложную обстановку после потери Авдеевки и Крынок

Для украинских военных обстановка на многих направлениях на фоне сдачи Авдеевки в Донецкой Народной Республике (ДНР) и Крынок в Херсонской области является достаточно сложной и требует постоянного контроля. Об этом в понедельник, 26 февраля, сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, посетивший командные пункты в зоне боевых действий вместе с министром обороны Незалежной Рустемом Умеровым.

"Заслушали командующих группировок войск относительно ситуации на участках. На многих направлениях обстановка сложная и требует постоянного контроля", — написал он в телеграм-канале.

По словам Сырского, на встрече с командующими, в частности, обсуждались дальнейшие шаги по противодействию беспилотникам и ударам с воздуха. Кроме того, затрагивался вопрос усиления отдельных участков фронта.