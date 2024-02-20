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20 февраля, 16:15

Шойгу: ВС России поставили точку в контрнаступе ВСУ, освободив Крынки

Российские военные завершили в Херсонской области работы по зачистке освобождённого села Крынки. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу со ссылкой на доклад командующего группировкой "Днепр" генерал-полковника Михаила Теплинского.

"Как доложил командующий группировкой "Днепр" генерал-полковник Теплинский, действительно, закончена вся работа по зачистке", — сказал глава Минобороны в интервью ТАСС.

Шойгу утвердительно ответил на вопрос, ставит ли освобождение Крынок точку в контрнаступлении ВСУ. Также глава ведомства рассказал, что задачей ВСУ в Крынках было обеспечение прорыва в сторону города Армянска в Крыму.

"У них задача была — тот самый прорыв — туда, на Армянск, Перекопск, в ту сторону", — сказал глава Минобороны.

Министр добавил, что в Крынках было четыре бригады 30-го корпуса морской пехоты ВСУ. По его словам, это крепкие бойцы, которые в том числе принимали участие в боевых действиях в Мариуполе. Они обучались за рубежом.

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Напомним, украинские войска начали своё широко анонсированное контрнаступление 4 июня и в итоге столкнулись с катастрофическими потерями. Это признали как в Киеве, так и на Западе. В декабре Шойгу раскрыл ужасающие потери ВСУ с начала контрнаступа.

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ТАСС / Алексей Коновалов

Никита Никонов
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