Шойгу: ВС России поставили точку в контрнаступе ВСУ, освободив Крынки

Российские военные завершили в Херсонской области работы по зачистке освобождённого села Крынки. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу со ссылкой на доклад командующего группировкой "Днепр" генерал-полковника Михаила Теплинского.

"Как доложил командующий группировкой "Днепр" генерал-полковник Теплинский, действительно, закончена вся работа по зачистке", — сказал глава Минобороны в интервью ТАСС.

Шойгу утвердительно ответил на вопрос, ставит ли освобождение Крынок точку в контрнаступлении ВСУ. Также глава ведомства рассказал, что задачей ВСУ в Крынках было обеспечение прорыва в сторону города Армянска в Крыму.

"У них задача была — тот самый прорыв — туда, на Армянск, Перекопск, в ту сторону", — сказал глава Минобороны.

Министр добавил, что в Крынках было четыре бригады 30-го корпуса морской пехоты ВСУ. По его словам, это крепкие бойцы, которые в том числе принимали участие в боевых действиях в Мариуполе. Они обучались за рубежом.