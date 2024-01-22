"Не выиграть у России": В Брюсселе раскрыли главный вывод после провала украинского наступления

Вместо призывов к примирению Евросоюз должен сосредоточиться на усилении помощи Украине и возрождению собственной оборонной промышленности. Таким мнением поделился глава европейского дипломатии Жозеп Боррель в своей статье для испанской газеты El País. Он признал, что прошлогоднее украинское контрнаступление "не принесло желаемых результатов", а также выступил за значительное увеличение европейских производственных мощностей.

"Война на Украине показала, что мы даже отдалённо не готовы к тому, с чем мы столкнулись, поскольку промышленность рассчитана на развитие в условиях мира", — написал Боррель.