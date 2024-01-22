"Не выиграть у России": В Брюсселе раскрыли главный вывод после провала украинского наступления
Жозеп Боррель: Украинское контрнаступление не принесло желаемых результатов
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Вместо призывов к примирению Евросоюз должен сосредоточиться на усилении помощи Украине и возрождению собственной оборонной промышленности. Таким мнением поделился глава европейского дипломатии Жозеп Боррель в своей статье для испанской газеты El País. Он признал, что прошлогоднее украинское контрнаступление "не принесло желаемых результатов", а также выступил за значительное увеличение европейских производственных мощностей.
"Война на Украине показала, что мы даже отдалённо не готовы к тому, с чем мы столкнулись, поскольку промышленность рассчитана на развитие в условиях мира", — написал Боррель.
Он добавил, что по сравнению с историческим минимумом 2014 года расходы Брюсселя на оборону уже выросли на 40%, однако рост пока "недостаточно сильный, чтобы выиграть эту гонку у России".
Ранее Лайф писал, что премьер Эстонии призвала готовиться к конфликту с Россией. По её словам, "это произойдёт через 3–5 лет". Шведов власти страны тоже призвали готовиться к войне. А затем и глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр призвал готовиться к тотальной войне с Россией, которая, по его мнению, произойдёт в ближайшие 20 лет. Военачальник предложил создать систему, позволяющую обучить как можно больше людей на случай боевых столкновений.