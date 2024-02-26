Пушилин сообщил о полной зачистке Авдеевки

"Исходя из того, что там очень много уже объектов проверено и с учётом того, что наши подразделения двинулись уже дальше, то да, Авдеевка зачищена. Но это не значит, что разминирована и там нет никаких опасностей", — сказал Пушилин в эфире Первого канала.