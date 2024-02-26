Пушилин сообщил о полной зачистке Авдеевки
Авдеевка полностью зачищена. Обложка © ТАСС / Дмитрий Ягодкин
Глава ДНР Денис Пушилин заявил о полной зачистке Авдеевки, которую Армия России взяла под контроль 17 февраля.
"Исходя из того, что там очень много уже объектов проверено и с учётом того, что наши подразделения двинулись уже дальше, то да, Авдеевка зачищена. Но это не значит, что разминирована и там нет никаких опасностей", — сказал Пушилин в эфире Первого канала.
Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин поздравил бойцов с успешным завершением битвы за город, они будут награждены. Ранее Пушилин заявлял Life.ru, что восстановление Авдеевки возможно будет начать после полной зачистки.