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26 февраля, 08:52

Пушилин сообщил о полной зачистке Авдеевки

Авдеевка полностью зачищена. Обложка © ТАСС / Дмитрий Ягодкин

Авдеевка полностью зачищена. Обложка © ТАСС / Дмитрий Ягодкин

Глава ДНР Денис Пушилин заявил о полной зачистке Авдеевки, которую Армия России взяла под контроль 17 февраля.

"Исходя из того, что там очень много уже объектов проверено и с учётом того, что наши подразделения двинулись уже дальше, то да, Авдеевка зачищена. Но это не значит, что разминирована и там нет никаких опасностей", — сказал Пушилин в эфире Первого канала.

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Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин поздравил бойцов с успешным завершением битвы за город, они будут награждены. Ранее Пушилин заявлял Life.ru, что восстановление Авдеевки возможно будет начать после полной зачистки.

Александра Вишнякова
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